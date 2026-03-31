С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

В среднем, после перерасчета пенсия увеличится на 18,50 евро на человека. В свою очередь, в общей сложности, после перерасчета, специальные бюджетные расходы увеличатся примерно на 2,6 миллиона евро в месяц.

В соответствии с Законом о социальном страховании пенсии будут пересчитываться для получателей пенсий по старости, инвалидности первой и второй групп, а также служебных пенсий (за исключением пенсий, выплачиваемых учреждениями), которые продолжали работать после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Условием является то, что взносы на социальное страхование вносились не менее одного месяца и с момента последнего перерасчета или назначения пенсии прошло не менее 12 месяцев.

До настоящего времени для перерасчета пенсии работающему пенсионеру приходилось подавать заявление, что можно было делать не чаще одного раза в год.

По данным VSAA, многие не воспользовались этой опцией, поэтому первый автоматический перерасчет также включает тех получателей пенсии, которые работали раньше — даже 10 или 20 лет назад — но не запрашивали перерасчет.

Директор VSAA Марис Крастиньш подчеркивает, что автоматизированный перерасчет пенсий обеспечит проверку размеров пенсий без участия граждан. А именно, им больше не придется следить за сроками и подавать заявки на услугу, на которую они уже имеют право.

Если по состоянию на 1 апреля 2026 года получатель пенсии еще не будет иметь права на перерасчет пенсии, например, если с момента последнего перерасчета не прошло 12 месяцев, то перерасчет пенсии VSAA будет произведен в следующем году — 1 апреля 2027 года. С этого момента VSAA будет автоматически пересчитывать пенсии один раз в год, и подавать заявление больше не потребуется.

Получатели пенсии также имеют возможность выбрать другую дату перерасчета, чтобы им не приходилось ждать до 1 апреля следующего года.

В этом случае заявление необходимо подать в VSAA не позднее чем за два месяца до следующей даты автоматического перерасчета пенсии, при условии, что с момента последнего перерасчета и уплаты социальных взносов прошло не менее 12 месяцев. В случае изменения даты VSAA будет автоматически пересчитывать пенсию каждый год, начиная с первого числа выбранного месяца.

Следовательно, перерасчет пенсии с 1 апреля текущего года не будет производиться для лиц, которые уже подали заявление об изменении даты перерасчета до 31 января текущего года, поскольку для этих лиц перерасчет будет производиться с даты, указанной в заявлении. На данный момент VSAA получила 30,5 тысяч заявлений.

Заявление на изменение даты перерасчета можно подать в электронном виде, подписав его электронной подписью, отправив на электронный адрес VSAA или по электронной почте, а также лично в любом центре обслуживания клиентов VSAA или по почте. Заявление можно подавать неограниченное количество раз.

Решение о перерасчете пенсии будет отправлено на электронный адрес VSAA, если он активирован. Также его можно посмотреть в электронном сервисе «Информация и услуги VSAA» в разделе «Решения и уведомления» или получить лично в любом отделении VSAA. С рассчитанной части пенсии, превышающей необлагаемый налогом минимум, удерживается подоходный налог в размере 25,5%.