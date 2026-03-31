Press.lv
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

© LETA 31 марта, 2026 15:10

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

В среднем, после перерасчета пенсия увеличится на 18,50 евро на человека. В свою очередь, в общей сложности, после перерасчета, специальные бюджетные расходы увеличатся примерно на 2,6 миллиона евро в месяц.

В соответствии с Законом о социальном страховании пенсии будут пересчитываться для получателей пенсий по старости, инвалидности первой и второй групп, а также служебных пенсий (за исключением пенсий, выплачиваемых учреждениями), которые продолжали работать после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Условием является то, что взносы на социальное страхование вносились не менее одного месяца и с момента последнего перерасчета или назначения пенсии прошло не менее 12 месяцев.

До настоящего времени для перерасчета пенсии работающему пенсионеру приходилось подавать заявление, что можно было делать не чаще одного раза в год.

По данным VSAA, многие не воспользовались этой опцией, поэтому первый автоматический перерасчет также включает тех получателей пенсии, которые работали раньше — даже 10 или 20 лет назад — но не запрашивали перерасчет.

Директор VSAA Марис Крастиньш подчеркивает, что автоматизированный перерасчет пенсий обеспечит проверку размеров пенсий без участия граждан. А именно, им больше не придется следить за сроками и подавать заявки на услугу, на которую они уже имеют право.

Если по состоянию на 1 апреля 2026 года получатель пенсии еще не будет иметь права на перерасчет пенсии, например, если с момента последнего перерасчета не прошло 12 месяцев, то перерасчет пенсии VSAA будет произведен в следующем году — 1 апреля 2027 года. С этого момента VSAA будет автоматически пересчитывать пенсии один раз в год, и подавать заявление больше не потребуется.

Получатели пенсии также имеют возможность выбрать другую дату перерасчета, чтобы им не приходилось ждать до 1 апреля следующего года.

В этом случае заявление необходимо подать в VSAA не позднее чем за два месяца до следующей даты автоматического перерасчета пенсии, при условии, что с момента последнего перерасчета и уплаты социальных взносов прошло не менее 12 месяцев. В случае изменения даты VSAA будет автоматически пересчитывать пенсию каждый год, начиная с первого числа выбранного месяца.

Следовательно, перерасчет пенсии с 1 апреля текущего года не будет производиться для лиц, которые уже подали заявление об изменении даты перерасчета до 31 января текущего года, поскольку для этих лиц перерасчет будет производиться с даты, указанной в заявлении. На данный момент VSAA получила 30,5 тысяч заявлений.

Заявление на изменение даты перерасчета можно подать в электронном виде, подписав его электронной подписью, отправив на электронный адрес VSAA или по электронной почте, а также лично в любом центре обслуживания клиентов VSAA или по почте. Заявление можно подавать неограниченное количество раз.

Решение о перерасчете пенсии будет отправлено на электронный адрес VSAA, если он активирован. Также его можно посмотреть в электронном сервисе «Информация и услуги VSAA» в разделе «Решения и уведомления» или получить лично в любом отделении VSAA. С рассчитанной части пенсии, превышающей необлагаемый налогом минимум, удерживается подоходный налог в размере 25,5%.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

