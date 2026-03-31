Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 31. Марта Завтра: Atvars, Gvido
Доступность

Семья тройняшек получит пособие — 15 000 евро. На всех

Редакция PRESS 31 марта, 2026 16:51

Новости Латвии 0 комментариев

Семье тройняшек, родившихся 22 марта в больнице имени Страдиня, будет выплачено единоразовое пособие в размере 15 000 евро из средств на непредвиденные случаи. Так во вторник, 31 марта решило правительство, сообщает rus.lsm.lv.

Пособие будет выплачено маме тройняшек Синтии Лаздине. В семье Синтии и Гатиса из Тукумса, где уже растет один сын, 22 марта родились мальчик и две девочки.

Первые тройняшки в Латвии в этом году появились на свет 12 марта в Рижском роддоме — два мальчика и девочка пополнили большую семью Симанисов из Валмиеры.

Единоразовое социальное пособие обеспечивает Министерство благосостояния. Оно предназначено, чтобы материально поддержать семью, поскольку одновременное рождение и уход за тремя детьми требует значительно больших дополнительных ресурсов. С 2021 года пособие за рождение трех и более детей в одних родах не включается в годовой налогооблагаемый доход и налогом не облагается.

В 2013 году такое одноразовое пособие было выплачено одной семье, в 2014 году — пяти семьям, в 2015 году — трем семьям, в 2016 году — двум. В 2017 году пособие получили две семьи, в 2018 году — четыре, а в 2019 году — одна семья. В 2020 и 2021 годах пособие выплачивалось одной семье, в 2023 году — трем семьям, а в 2024 году пособие не выплачивалось. В прошлом году пособие было выплачено двум семьям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

Читать
Загрузка

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Читать

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Читать

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

Читать

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Читать

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Читать

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

Читать