Семья тройняшек получит пособие — 15 000 евро. На всех

Пособие будет выплачено маме тройняшек Синтии Лаздине. В семье Синтии и Гатиса из Тукумса, где уже растет один сын, 22 марта родились мальчик и две девочки.

Первые тройняшки в Латвии в этом году появились на свет 12 марта в Рижском роддоме — два мальчика и девочка пополнили большую семью Симанисов из Валмиеры.

Единоразовое социальное пособие обеспечивает Министерство благосостояния. Оно предназначено, чтобы материально поддержать семью, поскольку одновременное рождение и уход за тремя детьми требует значительно больших дополнительных ресурсов. С 2021 года пособие за рождение трех и более детей в одних родах не включается в годовой налогооблагаемый доход и налогом не облагается.

В 2013 году такое одноразовое пособие было выплачено одной семье, в 2014 году — пяти семьям, в 2015 году — трем семьям, в 2016 году — двум. В 2017 году пособие получили две семьи, в 2018 году — четыре, а в 2019 году — одна семья. В 2020 и 2021 годах пособие выплачивалось одной семье, в 2023 году — трем семьям, а в 2024 году пособие не выплачивалось. В прошлом году пособие было выплачено двум семьям.