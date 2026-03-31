При этом речь не идет о прямом финансировании войны «пенсионными деньгами», однако в целом США могут позволить себе военные действия, пока часть мира финансирует их через покупку гособлигаций и инвестиции в фондовый рынок. Эти вложения поддерживают экономику и налоговые поступления США. Латвия также участвует в этой системе, рассчитывая на политическую поддержку, однако ситуация зависит не только от решений США, но и от устойчивости Ирана — и даже полная отдача пенсионных накоплений не гарантировала бы успеха и восстановления стоимости активов.

С конца февраля, когда рынки еще сохраняли «довоенные» показатели, за месяц пенсионные накопления сократились примерно на 450,7 млн евро — сумма уже приближается к полумиллиарду и, вероятно, превышает его, поскольку новые взносы продолжают поступать и также обесцениваются. Возникает риск: по какой цене вообще можно будет продать американские активы, если фондам потребуется выплачивать деньги пенсионерам. Поэтому фонды сейчас особенно зависят от новых поступлений средств от налогоплательщиков.

На этом фоне 25 марта комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям фактически отклонила инициативы граждан о праве досрочно забрать свои накопления, рассмотрев их лишь формально. Это вызвало критику и поставило депутатов в неудобное положение накануне выборов — им придется доказывать отсутствие влияния со стороны финансовых структур. В тексте также высказываются подозрения, что решения могут косвенно «вознаграждаться» через карьерные возможности в международных финансовых организациях или связанных структурах.

Критика пенсионной системы усиливается тем, что за 25 лет с момента ее введения в 2001 году ожидаемой значительной доходности, по мнению автора, не произошло. Сторонники же утверждают, что первые десятилетия ушли на настройку системы, и эффект сложных процентов проявится позже — при условии длительных и стабильных вложений.

Отмечается и политический аспект: в 2021 году тогдашний министр благосостояния Гатис Эглитис предлагал снизить взносы в пенсионные фонды, но позже отступил от этой идеи. В реальности проблемы решались через наращивание государственного долга: с 9,9 млрд евро в 2019 году до 16,8 млрд евро в 2023 году. При этом, по оценке автора, за несколько лет в фонды было направлено 2–3 млрд евро, которые затем фактически заимствовались обратно с процентами.

Сейчас, по мнению Эглитиса, Латвии может стать сложнее занимать деньги за рубежом, и придется больше опираться на внутренние источники — банки и пенсионные фонды. Обсуждается идея разрешить досрочное использование части накоплений в исключительных случаях (например, при болезни), а также направлять средства фондов на инвестиции внутри страны — в государственные облигации и бизнес.

В итоге делается вывод: нынешняя система, при которой государство одновременно передает деньги финансовым рынкам и занимает их обратно, может измениться только при серьезной нехватке средств. В качестве альтернативы предлагается более простая модель — использовать налоговые поступления напрямую, гарантируя достаточный уровень базовых пенсий, чтобы избежать бедности среди пожилых.