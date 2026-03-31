450 млн из пенсионных накоплений латвийцев «потеряны» на войне с Ираном

Редакция PRESS 31 марта, 2026 12:00

После удара США по Ирану номинальная стоимость вложений латвийских пенсионных фондов второго уровня в американские ценные бумаги снизилась с 10,3 млрд до 9,86 млрд евро, пишет "Неаткарига". 

При этом речь не идет о прямом финансировании войны «пенсионными деньгами», однако в целом США могут позволить себе военные действия, пока часть мира финансирует их через покупку гособлигаций и инвестиции в фондовый рынок. Эти вложения поддерживают экономику и налоговые поступления США. Латвия также участвует в этой системе, рассчитывая на политическую поддержку, однако ситуация зависит не только от решений США, но и от устойчивости Ирана — и даже полная отдача пенсионных накоплений не гарантировала бы успеха и восстановления стоимости активов.

С конца февраля, когда рынки еще сохраняли «довоенные» показатели, за месяц пенсионные накопления сократились примерно на 450,7 млн евро — сумма уже приближается к полумиллиарду и, вероятно, превышает его, поскольку новые взносы продолжают поступать и также обесцениваются. Возникает риск: по какой цене вообще можно будет продать американские активы, если фондам потребуется выплачивать деньги пенсионерам. Поэтому фонды сейчас особенно зависят от новых поступлений средств от налогоплательщиков.

На этом фоне 25 марта комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям фактически отклонила инициативы граждан о праве досрочно забрать свои накопления, рассмотрев их лишь формально. Это вызвало критику и поставило депутатов в неудобное положение накануне выборов — им придется доказывать отсутствие влияния со стороны финансовых структур. В тексте также высказываются подозрения, что решения могут косвенно «вознаграждаться» через карьерные возможности в международных финансовых организациях или связанных структурах.

Критика пенсионной системы усиливается тем, что за 25 лет с момента ее введения в 2001 году ожидаемой значительной доходности, по мнению автора, не произошло. Сторонники же утверждают, что первые десятилетия ушли на настройку системы, и эффект сложных процентов проявится позже — при условии длительных и стабильных вложений.

Отмечается и политический аспект: в 2021 году тогдашний министр благосостояния Гатис Эглитис предлагал снизить взносы в пенсионные фонды, но позже отступил от этой идеи. В реальности проблемы решались через наращивание государственного долга: с 9,9 млрд евро в 2019 году до 16,8 млрд евро в 2023 году. При этом, по оценке автора, за несколько лет в фонды было направлено 2–3 млрд евро, которые затем фактически заимствовались обратно с процентами.

Сейчас, по мнению Эглитиса, Латвии может стать сложнее занимать деньги за рубежом, и придется больше опираться на внутренние источники — банки и пенсионные фонды. Обсуждается идея разрешить досрочное использование части накоплений в исключительных случаях (например, при болезни), а также направлять средства фондов на инвестиции внутри страны — в государственные облигации и бизнес.

В итоге делается вывод: нынешняя система, при которой государство одновременно передает деньги финансовым рынкам и занимает их обратно, может измениться только при серьезной нехватке средств. В качестве альтернативы предлагается более простая модель — использовать налоговые поступления напрямую, гарантируя достаточный уровень базовых пенсий, чтобы избежать бедности среди пожилых.

Комментарии (0)

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа
Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

По тому как ты живёшь в 40 — можно сказать, сколько проживёшь

Самое неприятное в этой истории — она слишком простая.

