Миериня: недопустимо, чтобы русские убийцы прославляли агрессию на глобальных форумах

© LETA 31 марта, 2026 18:07

Недопустимо, чтобы русские убийцы прославляли агрессию на глобальных форумах, заявила спикер Сейма Дайга Миериня, выступая на саммите в Буче (Украина).

"Это высшая точка нигилизма - когда российские солдаты, убивавшие украинских мирных жителей, могут прославлять агрессию на международной арене. Нельзя допускать участие россиян в культурных мероприятиях, включая Венецианскую биеннале. Действительно ли мы готовы показывать картины, написанные кровью украинцев?" - подчеркнула Миериня.

Латвия продолжит оказывать поддержку Украине и не позволит военным преступникам остаться безнаказанными, отметила спикер Сейма.

"Россия должна нести полную ответственность за свои преступления и компенсировать причиненный ущерб, включая репарации. Без обеспечения ответственности невозможно добиться справедливого и устойчивого мира в Украине. Также нельзя откладывать создание специального трибунала и фонда компенсаций для пострадавших", - заявила Миериня, призвав страны-союзники занять более жесткую позицию в отношении возвращения агрессора на международную арену, включая культурные и спортивные события.

Спикер Сейма также напомнила, что Россия несет ответственность за похищение украинских детей. До сих пор домой в Украину вернулись лишь 10% всех похищенных детей, отметила Миериня, призвав поддерживать инициативу "Save Ukraine", которая помогает вернуть похищенных украинских детей домой и восстановить их нормальную жизнь.

Сегодня в украинском городе Буча проходит саммит с участием спикеров парламентов европейских стран, выражающих поддержку Украине на пути восстановления и в борьбе за свободу. Участники саммита также почтили память жителей, погибших в ходе ужасных событий марта 2022 года в Буче.

После саммита председатель Сейма планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе со спикерами парламентов других стран.

В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности

Андрис Пиебалгс о панике из-за цен на топливо: будут колебаться, но не вырастут

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

Загрузка

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

