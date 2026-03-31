Миериня: недопустимо, чтобы русские убийцы прославляли агрессию на глобальных форумах

"Это высшая точка нигилизма - когда российские солдаты, убивавшие украинских мирных жителей, могут прославлять агрессию на международной арене. Нельзя допускать участие россиян в культурных мероприятиях, включая Венецианскую биеннале. Действительно ли мы готовы показывать картины, написанные кровью украинцев?" - подчеркнула Миериня.

Латвия продолжит оказывать поддержку Украине и не позволит военным преступникам остаться безнаказанными, отметила спикер Сейма.

"Россия должна нести полную ответственность за свои преступления и компенсировать причиненный ущерб, включая репарации. Без обеспечения ответственности невозможно добиться справедливого и устойчивого мира в Украине. Также нельзя откладывать создание специального трибунала и фонда компенсаций для пострадавших", - заявила Миериня, призвав страны-союзники занять более жесткую позицию в отношении возвращения агрессора на международную арену, включая культурные и спортивные события.

Спикер Сейма также напомнила, что Россия несет ответственность за похищение украинских детей. До сих пор домой в Украину вернулись лишь 10% всех похищенных детей, отметила Миериня, призвав поддерживать инициативу "Save Ukraine", которая помогает вернуть похищенных украинских детей домой и восстановить их нормальную жизнь.

Сегодня в украинском городе Буча проходит саммит с участием спикеров парламентов европейских стран, выражающих поддержку Украине на пути восстановления и в борьбе за свободу. Участники саммита также почтили память жителей, погибших в ходе ужасных событий марта 2022 года в Буче.

После саммита председатель Сейма планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе со спикерами парламентов других стран.