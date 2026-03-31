Да, у нас есть проблема с дизельным топливом и авиационным топливом, но все они взаимозаменяемы, и цены растут, однако это никогда не будет так драматично, как пытаются сказать некоторые, потому что главным бенефициаром является Китай, но у них есть альтернативные варианты. Индия просто реагирует на ценовой сигнал и просто использует больше угля или просто ограничивает потребление энергии, — так описал ситуацию Пиебалгс.

«Я не считаю, что кризис настолько масштабный, как они пытаются о нём говорить, потому что это рыночные спекуляции, основанные на неосознанном понимании ситуации, и объективно также важно знать, как долго Ормузский пролив будет закрыт . Высокие цены на нефть означают, что инвестиции направляются в другие места, а с точки зрения объёма это означает, что они будут работать только в Европе».

Ещё одна проблема связана со сжиженным газом. Здесь тоже есть суда, которые могут доставлять газ в Азию, но сейчас, когда цена высока, спрос также снизился. Корея, Япония и Тайвань также будут покупать дорогой газ, в то время как другие страны больше не покупают. Кроме того, в США строятся новые терминалы по сжиженному газу.

«Таким образом, худшее для Европы заключается в том, что ей приходится готовиться к тому, что цены на газ в ближайшее время могут быть значительно выше, в то время как США, обладающие большим внутренним рынком, даже не затронуты конфликтом на Ближнем Востоке. Поэтому более вероятно, что у европейских лидеров возникла политическая проблема, поскольку европейским лидерам нужны США для достижения справедливого мира на Украине», — сказал Пиебалгс.