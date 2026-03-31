Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 31. Марта Завтра: Atvars, Gvido
Доступность

Андрис Пиебалгс о панике из-за цен на топливо: будут колебаться, но не вырастут

Редакция PRESS 31 марта, 2026 18:40

Важно 0 комментариев

Бывший комиссар Европейского союза по энергетике и нынешний представитель экспертной группы по вступлению Украины в ЕС Андрис Пиебалгс, комментируя рост цен на топливо в программе «Глобус» на телеканале TV24, заявил, что цены могут колебаться в пределах существующего коридора, но не вырастут, поскольку Европа получает относительно мало нефти, менее 10%, из региона, вовлеченного в войну с Ираном, сообщает nra.lv.

Да, у нас есть проблема с дизельным топливом и авиационным топливом, но все они взаимозаменяемы, и цены растут, однако это никогда не будет так драматично, как пытаются сказать некоторые, потому что главным бенефициаром является Китай, но у них есть альтернативные варианты. Индия просто реагирует на ценовой сигнал и просто использует больше угля или просто ограничивает потребление энергии, — так описал ситуацию Пиебалгс.

«Я не считаю, что кризис настолько масштабный, как они пытаются о нём говорить, потому что это рыночные спекуляции, основанные на неосознанном понимании ситуации, и объективно также важно знать, как долго Ормузский пролив будет закрыт . Высокие цены на нефть означают, что инвестиции направляются в другие места, а с точки зрения объёма это означает, что они будут работать только в Европе».

Ещё одна проблема связана со сжиженным газом. Здесь тоже есть суда, которые могут доставлять газ в Азию, но сейчас, когда цена высока, спрос также снизился. Корея, Япония и Тайвань также будут покупать дорогой газ, в то время как другие страны больше не покупают. Кроме того, в США строятся новые терминалы по сжиженному газу.

«Таким образом, худшее для Европы заключается в том, что ей приходится готовиться к тому, что цены на газ в ближайшее время могут быть значительно выше, в то время как США, обладающие большим внутренним рынком, даже не затронуты конфликтом на Ближнем Востоке. Поэтому более вероятно, что у европейских лидеров возникла политическая проблема, поскольку европейским лидерам нужны США для достижения справедливого мира на Украине», — сказал Пиебалгс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Продукты в Латвии бьют по кошельку сильнее, чем в ЕС
Важно

Продукты в Латвии бьют по кошельку сильнее, чем в ЕС

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic
Важно

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic (1)

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ
Важно

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

Читать
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Новости Латвии 20:39

Новости Латвии 0 комментариев

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Читать

Миссия: ЖАБА! Нужны добровольцы, чтобы «спасти принца»

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Читать

Нарва на грани: опасаются ли там вторжения России?

Мир 20:29

Мир 0 комментариев

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

Читать

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Читать

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Выбор редакции 20:19

Выбор редакции 0 комментариев

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Читать

За такие деньги ещё и недоливают? PTAC проверяет автозаправки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

Читать