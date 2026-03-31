«Ждите, пока станет совсем плохо»: врачи 4 года ничем не могут помочь

Редакция PRESS 31 марта, 2026 15:05

Каждый согласится, что неопределённость — одно из самых тяжёлых состояний. Кто-то живёт с ней всю жизнь, кто-то — годы, а для кого-то это всего несколько дней, но для всех это изматывающий путь без ответов: каждый день с надеждой на ясность и каждый вечер — с разочарованием.

Именно с этим столкнулась жительница Латвии. В своём посте в Facebook она рассказала о четырёх годах жизни с постоянной болью в лице и разочаровании в системе здравоохранения. За это время ей так и не поставили диагноз и не нашли эффективного лечения, несмотря на многочисленные визиты к врачам, обследования и значительные расходы.

По её словам, она постоянно ходит от одного специалиста к другому, получая лишь новые направления, но не ответы. Часто предлагают лечить симптомы, а не искать причину, что сильно выматывает эмоционально. При этом она старается сохранять оптимизм ради своих детей.

Свою историю она публикует в социальной сети Facebook:

«Долго думала, стоит ли это писать… но мне уже достаточно. Я не собираюсь молчать. Это не жалобы, а большое разочарование… Уже 4 года я мучаюсь от боли в лице. И что выяснила? Абсолютно НИЧЕГО.

Как работает медицина — идёшь к одному врачу, он отправляет к другому, тот — к третьему… Это бесконечно. Платишь по 100 евро за приём, чтобы получить направление дальше. Но ищет ли кто-то причину? Интереса ноль.

Не буду подробно описывать симптомы. Не важно, с чего это началось — я просто прошу помочь, чтобы стало лучше. А в ответ слышу: “Не можешь заниматься спортом — не занимайся”, “Больно есть — не ешь”. Абсурд.

И не надо говорить, что врачи перегружены — мы все работаем и устаём, но это не повод не выполнять свою работу. Хочется вернуть деньги за такие “пустые” визиты. Сейчас всех лечат антидепрессантами — неважно, что болит.

Я научилась улыбаться даже через боль, потому что не хочу сдаваться. Только за последнюю неделю: 60 евро — ревматолог, 30 — анализы, 108 — МРТ, 60 — лекарства. И что я узнала? НИЧЕГО! Снова антибиотики — уже четвёртый раз за год. Помогают лишь на время.

Лучший совет врача — “ждите, пока станет совсем плохо, вызывайте скорую, может тогда что-то найдут… если не будет поздно”. Отличный совет, правда?

Я не обвиняю всех врачей — наверняка есть хорошие, просто мне не повезло. Я уже не прошу диагноз — просто хочу жить без боли: заниматься спортом, улыбаться. Но никто ничего не предлагает.

У меня двое замечательных детей — ради них я держусь, работаю, улыбаюсь. Но разочарование в медицине — самое болезненное. Вы, врачи, сами показали, что значит это слово… Вы будто хотите, чтобы я сдалась. Но не дождётесь. Я справлюсь сама…»

Женщина надеется, что однажды сможет написать не о боли и разочаровании, а о благодарности — врачам, которые помогут ей и найдут решение её проблемы.

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

