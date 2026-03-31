«Ждите, пока станет совсем плохо»: врачи 4 года ничем не могут помочь

Именно с этим столкнулась жительница Латвии. В своём посте в Facebook она рассказала о четырёх годах жизни с постоянной болью в лице и разочаровании в системе здравоохранения. За это время ей так и не поставили диагноз и не нашли эффективного лечения, несмотря на многочисленные визиты к врачам, обследования и значительные расходы.

По её словам, она постоянно ходит от одного специалиста к другому, получая лишь новые направления, но не ответы. Часто предлагают лечить симптомы, а не искать причину, что сильно выматывает эмоционально. При этом она старается сохранять оптимизм ради своих детей.

Свою историю она публикует в социальной сети Facebook:

«Долго думала, стоит ли это писать… но мне уже достаточно. Я не собираюсь молчать. Это не жалобы, а большое разочарование… Уже 4 года я мучаюсь от боли в лице. И что выяснила? Абсолютно НИЧЕГО.

Как работает медицина — идёшь к одному врачу, он отправляет к другому, тот — к третьему… Это бесконечно. Платишь по 100 евро за приём, чтобы получить направление дальше. Но ищет ли кто-то причину? Интереса ноль.

Не буду подробно описывать симптомы. Не важно, с чего это началось — я просто прошу помочь, чтобы стало лучше. А в ответ слышу: “Не можешь заниматься спортом — не занимайся”, “Больно есть — не ешь”. Абсурд.

И не надо говорить, что врачи перегружены — мы все работаем и устаём, но это не повод не выполнять свою работу. Хочется вернуть деньги за такие “пустые” визиты. Сейчас всех лечат антидепрессантами — неважно, что болит.

Я научилась улыбаться даже через боль, потому что не хочу сдаваться. Только за последнюю неделю: 60 евро — ревматолог, 30 — анализы, 108 — МРТ, 60 — лекарства. И что я узнала? НИЧЕГО! Снова антибиотики — уже четвёртый раз за год. Помогают лишь на время.

Лучший совет врача — “ждите, пока станет совсем плохо, вызывайте скорую, может тогда что-то найдут… если не будет поздно”. Отличный совет, правда?

Я не обвиняю всех врачей — наверняка есть хорошие, просто мне не повезло. Я уже не прошу диагноз — просто хочу жить без боли: заниматься спортом, улыбаться. Но никто ничего не предлагает.

У меня двое замечательных детей — ради них я держусь, работаю, улыбаюсь. Но разочарование в медицине — самое болезненное. Вы, врачи, сами показали, что значит это слово… Вы будто хотите, чтобы я сдалась. Но не дождётесь. Я справлюсь сама…»

Женщина надеется, что однажды сможет написать не о боли и разочаровании, а о благодарности — врачам, которые помогут ей и найдут решение её проблемы.