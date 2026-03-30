«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

«Мой друг — аргентинец, который уже более 12 лет живет в Испании. В Латвии он пробыл менее двух недель. Но этого хватило, чтобы увидеть здесь что-то особенное, - рассказывает она.

Выйдя из машины после поездки из аэропорта, он остановился, вздохнул и тихо сказал: «Вау… так свежо». И в тот момент я поняла — мы часто не ценим то, что у нас есть. Рига показалась ему чистой, ухоженной и просторной. Люди — приветливые и отзывчивые. Молодежь, открытая миру, свободно говорящая по-английски. Он сказал, что здесь есть ощущение, что тебя ждут.

Еда? Простая, но настоящая и полезная. Черный хлеб, творог, гречка, карамель и печенье «Селга». И самое лучшее… желудок чувствовал себя очень хорошо. Природа… Сосновые леса, море, покой. Чистая, красивая и полная жизни. Но больше всего меня тронуло вот это — он сказал, что у Латвии огромный потенциал. И что нам нужно радоваться, пока она еще наша.

Он никогда не думал, что когда-нибудь окажется в Латвии. Но теперь он обязательно порекомендует ее и другим».

Отклики на публикацию, как обычно были диаметрально противиположны.

«Я жила во Франции, сейчас живу в Испании и могу сказать то же самое: латыши очень недооценивают свою страну, и за эти 30 лет независимости стали очень избалованными! Многим латышам стоило бы вспомнить старую пословицу о том, чтобы не плевать в колодец», - пишет одна из пользовательниц.

«Рига чистая!? Где? Раньше — да, но сейчас уже нет. Фасады домов разрисованы, улицы в ямах и грязные — хочется плакать, когда это видишь, - комментирует рижанка. - Витрины пустые, потому что нет малого бизнеса. Город выглядит как после войны. Всё, что делается и улучшается, стоит миллионы, но сохраняет приличный вид хорошо, если полгода. Потом смотреть на это невозможно. Так трагично, как сейчас, в Риге никогда не было. Радуют только маленькие города — они действительно расцвели».

Вот еще отклики:

«Ну да, с воздухом, может, всё в порядке, но почему так много людей и почти каждый день в маленькой Латвии совершают или пытаются совершить самоубийство?»

«Ваш друг видел только часть айсберга. Но красиво».

«Красивая и чистая, но грустная».