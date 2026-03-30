«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

Редакция PRESS 30 марта, 2026 21:02

Важно 0 комментариев

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

«Мой друг — аргентинец, который уже более 12 лет живет в Испании. В Латвии он пробыл менее двух недель. Но этого хватило, чтобы увидеть здесь что-то особенное, - рассказывает она.

Выйдя из машины после поездки из аэропорта, он остановился, вздохнул и тихо сказал: «Вау… так свежо». И в тот момент я поняла — мы часто не ценим то, что у нас есть. Рига показалась ему чистой, ухоженной и просторной. Люди — приветливые и отзывчивые. Молодежь, открытая миру, свободно говорящая по-английски. Он сказал, что здесь есть ощущение, что тебя ждут.

Еда? Простая, но настоящая и полезная. Черный хлеб, творог, гречка, карамель и печенье «Селга». И самое лучшее… желудок чувствовал себя очень хорошо. Природа… Сосновые леса, море, покой. Чистая, красивая и полная жизни. Но больше всего меня тронуло вот это — он сказал, что у Латвии огромный потенциал. И что нам нужно радоваться, пока она еще наша.

Он никогда не думал, что когда-нибудь окажется в Латвии. Но теперь он обязательно порекомендует ее и другим».

Отклики на публикацию, как обычно были диаметрально противиположны.

«Я жила во Франции, сейчас живу в Испании и могу сказать то же самое: латыши очень недооценивают свою страну, и за эти 30 лет независимости стали очень избалованными! Многим латышам стоило бы вспомнить старую пословицу о том, чтобы не плевать в колодец», - пишет одна из пользовательниц.

«Рига чистая!? Где? Раньше — да, но сейчас уже нет. Фасады домов разрисованы, улицы в ямах и грязные — хочется плакать, когда это видишь, - комментирует рижанка. - Витрины пустые, потому что нет малого бизнеса. Город выглядит как после войны. Всё, что делается и улучшается, стоит миллионы, но сохраняет приличный вид хорошо, если полгода. Потом смотреть на это невозможно. Так трагично, как сейчас, в Риге никогда не было. Радуют только маленькие города — они действительно расцвели».

Вот еще отклики:

«Ну да, с воздухом, может, всё в порядке, но почему так много людей и почти каждый день в маленькой Латвии совершают или пытаются совершить самоубийство?»

«Ваш друг видел только часть айсберга. Но красиво».

«Красивая и чистая, но грустная».

 

 

 

 

 

Комментарии (0)

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии
«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска
Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска (4)

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня
Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

