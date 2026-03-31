Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа

У квартиры полицейские встретили дочь удерживаемой женщины, которая общалась с матерью через приложение «WhatsApp» .

Женщина рассказала дочери, что она связана и не может освободиться. Она попросила сотрудников правоохранительных органов немедленно открыть дверь квартиры.

Сотрудник СОБ выяснил из вышеупомянутой переписки, что у женщины нет другого способа открыть дверь, например, выбросить ключи в окно, потому что она связана, и есть обоснованные опасения, что муж убьёт её, если проснётся и увидит, что она пытается освободиться.

Войдя в квартиру, сотрудники правоохранительных органов увидели женщину, о которой шла речь. Ее руки и ноги были связаны, а на шее завязана лента. Сотрудники полиции разбудили спящего поблизости мужчину и немедленно задержали его.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с 23:00 14 марта до 5:00 15 марта мужчина применял физическую силу к своей жене, несколько раз ударив ее по лицу, а также душил, в том числе дергал ее за волосы, таская по всей квартире, после чего обрезал волосы ножницами.

Чтобы женщина не смогла позвать на помощь, мужчина связал ей руки и ноги веревкой, резинкой и скотчем, заклеил ей рот скотчем, привязал ноги и плечи к верхнему матрасу, а также забрал у нее мобильный телефон и планшет, тем самым жестоко и незаконно лишив жену свободы. Воспользовавшись случаем, когда мужчина уже спал, женщина осторожно добралась до своего мобильного телефона и написала дочери сообщение с просьбой о помощи.

Задержанный мужчина родился в 1972 году и ранее не имел судимостей. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

ФОТО Госполиции