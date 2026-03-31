Волк «взломал» ловушку: учёные спорят — это уже разум или ещё нет?

На побережье Британская Колумбия кто-то начал методично разбирать ловушки для крабов.
Сети рваны, приманка исчезает — и всё это даже под водой.
Под подозрением были все: медведи, выдры, кто угодно.
Пока камера не показала неожиданное.
В кадре — волк.
Он выходит из воды, берёт в зубы буй, отходит назад…
а потом делает то, что выглядит слишком «осмысленно».
Возвращается, хватает верёвку и тянет.
Ловушка медленно выходит к берегу.
Дальше — почти как по плану:
он вытаскивает её, разрывает сетку, достаёт контейнер с приманкой и спокойно уходит.
Не случайность. Не хаотичное поведение.
Последовательность.
И вот здесь начинается спор.
Одни исследователи говорят: это первое зафиксированное использование инструмента диким волком.
Другие возражают:
он не создавал инструмент сам — просто воспользовался тем, что уже было.
Но есть деталь, от которой трудно отмахнуться.
Каждое движение — по делу.
Как будто он понимает, что именно делает.
Это уже не просто инстинкт «порвать и съесть».
Это:
— цель
— план
— несколько шагов
— результат
И, возможно, самое интересное — не в термине «инструмент».
А в том, что поведение оказалось слишком гибким для привычного образа волка.
Раньше такие способности приписывали в основном приматам, дельфинам, воронам.
Теперь в этот список, кажется, осторожно добавляют ещё одного участника.
И это меняет тон разговора.
Потому что вопрос уже не в том, «использовал ли он инструмент».
А в том — что ещё они умеют, просто мы пока не заметили.