Волк «взломал» ловушку: учёные спорят — это уже разум или ещё нет?

На побережье Британская Колумбия кто-то начал методично разбирать ловушки для крабов.

Сети рваны, приманка исчезает — и всё это даже под водой.

Под подозрением были все: медведи, выдры, кто угодно.

Пока камера не показала неожиданное.

В кадре — волк.

Он выходит из воды, берёт в зубы буй, отходит назад…

а потом делает то, что выглядит слишком «осмысленно».

Возвращается, хватает верёвку и тянет.

Ловушка медленно выходит к берегу.

Дальше — почти как по плану:

он вытаскивает её, разрывает сетку, достаёт контейнер с приманкой и спокойно уходит.

Не случайность. Не хаотичное поведение.

Последовательность.

И вот здесь начинается спор.

Одни исследователи говорят: это первое зафиксированное использование инструмента диким волком.

Другие возражают:

он не создавал инструмент сам — просто воспользовался тем, что уже было.

Но есть деталь, от которой трудно отмахнуться.

Каждое движение — по делу.

Как будто он понимает, что именно делает.

Это уже не просто инстинкт «порвать и съесть».

Это:

— цель

— план

— несколько шагов

— результат

И, возможно, самое интересное — не в термине «инструмент».

А в том, что поведение оказалось слишком гибким для привычного образа волка.

Раньше такие способности приписывали в основном приматам, дельфинам, воронам.

Теперь в этот список, кажется, осторожно добавляют ещё одного участника.

И это меняет тон разговора.

Потому что вопрос уже не в том, «использовал ли он инструмент».

А в том — что ещё они умеют, просто мы пока не заметили.