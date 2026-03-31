Волк «взломал» ловушку: учёные спорят — это уже разум или ещё нет?

Редакция PRESS 31 марта, 2026 19:18

Животные 0 комментариев

Сначала это выглядело как обычная проблема.

На побережье Британская Колумбия кто-то начал методично разбирать ловушки для крабов.
Сети рваны, приманка исчезает — и всё это даже под водой.

Под подозрением были все: медведи, выдры, кто угодно.

Пока камера не показала неожиданное.

В кадре — волк.

Он выходит из воды, берёт в зубы буй, отходит назад…
а потом делает то, что выглядит слишком «осмысленно».

Возвращается, хватает верёвку и тянет.

Ловушка медленно выходит к берегу.

Дальше — почти как по плану:
он вытаскивает её, разрывает сетку, достаёт контейнер с приманкой и спокойно уходит.

Не случайность. Не хаотичное поведение.

Последовательность.

И вот здесь начинается спор.

Одни исследователи говорят: это первое зафиксированное использование инструмента диким волком.

Другие возражают:
он не создавал инструмент сам — просто воспользовался тем, что уже было.

Но есть деталь, от которой трудно отмахнуться.

Каждое движение — по делу.
Как будто он понимает, что именно делает.

Это уже не просто инстинкт «порвать и съесть».

Это:

— цель
— план
— несколько шагов
— результат

И, возможно, самое интересное — не в термине «инструмент».

А в том, что поведение оказалось слишком гибким для привычного образа волка.

Раньше такие способности приписывали в основном приматам, дельфинам, воронам.

Теперь в этот список, кажется, осторожно добавляют ещё одного участника.

И это меняет тон разговора.

Потому что вопрос уже не в том, «использовал ли он инструмент».

А в том — что ещё они умеют, просто мы пока не заметили.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Миссия: ЖАБА! Нужны добровольцы, чтобы «спасти принца»

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Нарва на грани: опасаются ли там вторжения России?

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

За такие деньги ещё и недоливают? PTAC проверяет автозаправки

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

