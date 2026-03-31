«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Из подвала детского лагеря в Буче достают тела семерых замученных мужчин, правоохранители складывают их в черные мешки. У частного дома неподалеку эксперты-криминалисты что-то ищут возле погасшего костра. Они говорят, что собирают останки тел трех человек - мужчины, женщины и ребенка, которых, по словам экспертов-криминалистов, убили и потом сожгли российские военные.

Вдоль улицы Вокзальной стоит уничтоженная колонна российской техники, вокруг раскиданы вещи российских военных : рюкзаки, одежда, обувь, сухпайки. На ветках изуродованных деревьев - лоскуты одежды и, похоже, человеческих конечностей. Почти все дома повреждены или разрушены. Некоторые жители с опаской выходят на улицу. На их лицах и страх, и радость. Все - и женщины, и мужчины - плачут, рассказывая про "ад на земле", который они пережили во время российской оккупации.

Такой через три дня посля освобождения в начале апреля 2022 года увидела Бучу, в частности, улицу Вокзальную корреспондентка DW.

"Рука Москвы" на улице Вокзальной

"Ад на земле" на улице Вокзальной смог задокументировать местный житель фотограф-юбитель Василий Молчан. Он снимал российскую оккупацию на телефон и видеокамеру, которую установил на подоконнике второго этажа своего дома. Свой фото- и видеоархив Василий показывает корреспондентке DW.

Несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - 27 февраля. Примерно в 8 часов утра, как видно на видеокадрах, на улицу Вокзальную в Буче заходят российские десантники, за ними - колонна военной техники. Слышна стрельба, через полтора часа колонна идет назад и останавливается возле дома Василия. В камеру долго и внимательно смотрит российский военный и отдает приказ снайперу, который, как оказалось, сидел под забором Василия. Пуля летит прямо в объектив.

"Я не был рядом, управлял камерой из подвала с телефона. Не знаю, как они ее заметили. Возможно, перехватили наши разговоры или у них были какие-то детекторы", - рассказывает Василий. Позже, продолжает он, "земля вздрогнула от взрывов" и это "жуткое землетрясение" длилось довольно долго. Когда Василий вышел из подвала, то не узнал свою улицу: "Все горело и было разрушено. Я всегда думаю, что это было какое-то чудо, что мы тогда не погибли".

Российская колонна, которая шла "брать Киев за три дня", была уничтожена беспилотниками Bayraktar. Василий показывает кадры того, что от нее осталось. "Рука Москвы, тянувшаяся к Киеву, была остановлена и отрублена в Буче", - так он назвал фото оторванной взрывом руки с остатками российской военной формы, лежавшей на почтовом ящике.

На видео, которое снял Василий, видно, как он идет с телефоном мимо сгоревшей техники, которую будто бы расплавило огнем. Он останавливается возле одного БТР, на крыше которого лежит мертвый десантник. Василий залезает в БТР и видит внутри тела еще двух военных. На груди одного из них лежит российский паспорт. Василий раскрывает его: механик Александр Кашин, 2002 года рождения, из Свердловской области. "Кажется, мир сошел с ума. Не знаю, кого они там в России слушают, что отправляют молодых людей умирать", - говорит Василий.

В кадре появляются документы одного из командиров и штабные бумаги, а именно список военнослужащих с адресами и телефонами их родственников, с данными об их образовании. У командиров - высшее, у подчиненных, максимум, ПТУ, один разведчик - всего 9 классов. Это мужчины от 20 до 37 лет из Пскова, Твери, Брянской и Ленинградской областей. "Они думали, что идут как герои, несут что‑то хорошее. А несли смерть и сами погибли", - звучит за кадром голос Василия.

Героизм жителей Бучи - они не боялись документировать

Через четыре года Василий признается, что не задумывался над тем, насколько рисковал своей жизнью и жизнью семьи, когда снимал и отправлял материалы из Бучи своим знакомым в Киев. Как рассказал в интервью DW глава Бучанской окружной прокуратуры Константин Шведчиков, то же самое делали и многие другие люди, сообщая военным и правоохранителям о событиях в их городе, о расстрелах мирных жителей, пытках, изнасилованиях, насилии и издевательствах.

"Люди рисковали жизнью, документируя преступления мобильными телефонами, как могли. Героизм жителей Бучи заключался в том, что они не боялись", - говорит Шведчиков.

Во время оккупации в Буче, по официальным данным, погибли 458 человек. В то же время, как указывают местные общественные активисты и представители религиозной общины, за это время лишились жизни около 560 мирных жителей.

В Буче не было тяжелых боев, однако, как рассказал DW Андрей Галавин, настоятель храма Андрея Первозванного, большинство погибших были расстреляны российскими военными "словно на сафари". "Многие люди лежали прямо на улице. Много тел поступало в морг, но он не работал, потому что не было света. Добраться до кладбищ было невозможно", - вспоминает священник и показывает доказательство убийств мирных жителей - видео, снятое 10 марта 2022 года возле его храма во время захоронения погибших местных жителей.

Коммунальщики и главный врач местной больницы, хороня в братской могиле убитых российскими военными мирных жителей и документируя это, понимали, что и их могли убить в любую минуту. "Люди, которым удалось отсюда сбежать, обнародовали это видео лишь на следующий день. Российская пропаганда тогда утверждала, что это была "постановка", как они это любят делать", - говорит священник.

Основные преступления в Буче совершили десантники Псковской дивизии и Росгвардии

Идентификация погибших мирных жителей и их убийц, по словам главы Бучанской прокуратуры Константина Шведчикова, активно началась сразу после деоккупации. В Буче работали команды следователей из многих регионов. Они собирали показания мирных жителей, анализировали видеозаписи со всех камер наблюдения, расположенных по всему городу: российские военные передвигались по Буче без масок, открыто писали о "своих геройских поступках в Буче" в соцсетях и не ожидали, что все это будет зафиксировано. Некоторых российских военных идентифицировали с помощью программы распознавания лиц, говорит Шведчиков: "Мы переписывались с ними, и они подтверждали и даже гордились тем, что стреляли в мирных граждан".

По данным прокурора Шведчикова, всего расследуются незаконные действия более чем 1000 российских военнослужащих. "Основные преступления в Буче совершили десантники Псковской дивизии и Росгвардии. Именно по преступлениям в Буче открыто около 120 производств. Более 20 оккупантов осуждены (большинство заочно. - Ред.). Некоторые приговорены к пожизненному заключению, другие - к 15, 13, 12 или 10 годам", - говорит Шведчиков.

Создание нечеловеческих условий жизни для жителей Бучи во время оккупации в городской прокуратуре также считают актом агрессии со стороны России против украинского народа. Как отмечает Шведчиков, в марте 2022 года в городе не было ни света, ни отопления, ни газа, ни связи, людям нечего было есть, у них не было и доступа к медицинской помощи. "Многие не могли выйти из подвалов, тогда было холодно. И люди умирали от переохлаждения и голода. Наши судебно-медицинские эксперты это подтвердили", - говорит Шведчиков.

Кровавое пятно в памяти на всю жизнь

То, как быстро из Бучи исчезала цивилизация, хорошо видно на видео и фото Василия Молчана. На улице Вокзальной он снимал беженцев, которые шли мимо к пунктам эвакуации. На первых видео видно, что люди передвигаются быстро, с сумками, в нормальной зимней одежде. Позже - уже без сумок, очень медленно, заметно, что в грязной одежде.

На одном из видео снята женщина в короткой куртке, вокруг талии завязан плед, за который держится маленький ребенок, одетый в куртку, длинную до пола юбку взрослой женщины, на ногах - сапоги большого размера. Впоследствии Василий эвакуировался и сам. В середине марта он увидел на Google‑карте отметку по адресу своего дома. "Мы тогда подумали, что дом стал потенциальной целью. К тому же цивилизованная жизнь в Буче уже была невозможна", - вспоминает мужчина.

Василий Молчан вернулся домой в июле 2022 года и продолжил документировать дальнейшую трансформацию улицы Вокзальной, которую решили восстановить. Спустя четыре года, стоя возле своего дома, он говорит корреспондентке DW, что очень рад тому, что улица "выглядит как новенькая, что его дом и дома соседей восстановили", но "лично для него ремонты и восстановление никогда не сотрут следы войны": "Это как кровавое пятно - отпечаток на всю жизнь того, что здесь происходило".

