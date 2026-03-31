Как Латвии лучше использовать кризис на Ближнем Востоке: президент Банка Латвии (1)

Редакция PRESS 31 марта, 2026 17:37

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

В настоящее время не следует злоупотреблять фискальными мерами поддержки, чтобы не спровоцировать резкого скачка инфляции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

"Необходимо реализовывать целенаправленную фискальную поддержку, чтобы избежать разгона инфляции и не допустить, чтобы рост цен из энергетического сектора перекинулся на другие отрасли", - отметил он.

Как отметил глава Банка Латвии, пока конфликт на Ближнем Востоке влияет только на энергетический сектор, однако в случае, если он затянется, могут быть нарушены поставки минеральных удобрений, что чревато уже продовольственным кризисом, а также поставки гелия, что повлияет на производство микрочипов. При этом Казакс отметил, что в 2022 году условия для более стремительного роста инфляции были значительно более благоприятными, чем в 2026 году.

"Сейчас фискальная поддержка, вероятно, будет значительно меньше, чем четыре года назад, механизмы более благоприятны для того, чтобы инфляция не стала слишком высокой. В то же время необходимо внимательно следить за тем, как часто предприятия меняют цены", - подчеркнул Казакс.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе ожидается рост инфляции и более слабый рост валового внутреннего продукта (ВВП) из-за увеличения затрат на энергию и существенных нарушений глобальных цепочек поставок. При этом ожидания относительно длительности шока влияют на вторичные эффекты инфляции - цены, зарплаты и прибыль. Не исключены перебои с физическими поставками и длительные повреждения инфраструктуры.

По словам Казакса, серьезное развитие конфликта будет означать существенный рост инфляции в еврозоне. Согласно базовому сценарию, при котором конфликт завершится достаточно быстро, цены на нефть и газ достигнут максимума во втором квартале 2026 года, после чего относительно быстро снизятся в последующие кварталы.

В случае неблагоприятного сценария во втором квартале потоки нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив сократятся на 40%, перебои продлятся до третьего квартала, а к базовому уровню цены вернутся лишь к третьему кварталу 2027 года. При крайне неблагоприятном развитии событий ожидается 60%-ное сокращение потоков из-за частичных повреждений инфраструктуры. Восстановление предложения начнется только в первом квартале 2027 года, и нормализация будет происходить более медленно, чем согласно неблагоприятному сценарию.

В соответствии с базовым сценарием влияние роста цен на нефть и газ на инфляцию в Латвии составит 1,7 процентного пункта в этом году и 0,9 процентного пункта - в следующем. Влияние на снижение ВВП составит 0,5 процентного пункта в этом году и 0,9 процентного пункта - в следующем.

При крайне неблагоприятном сценарии влияние на инфляцию составит 3,1 процентного пункта в этом году и 2,4 процентного пункта - в следующем, а влияние на ВВП - минус 0,9 процентного пункта в этом году и минус 2 процентных пункта - в следующем.

Казакс также отметил, что решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) будут зависеть от динамики инфляции и рисков. Финансовые рынки уже прогнозируют, что в этом году ЕЦБ может трижды повысить процентные ставки на 0,25 процентного пункта, однако Казакс заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть этого.

"Если в странах еврозоны не будет правильной фискальной политики, ЕЦБ будет вынужден вмешаться и повышать ставки для сдерживания инфляции", - сказал он.

На вопрос председателя комиссии Анды Чакши о том, каким образом Латвия может использовать этот кризис в качестве возможности, Казакс кратко ответил: "Наконец-то навести порядок в бюджете".

