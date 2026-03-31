В связи с ростом цен на топливо компания airBaltic получит кредит: на сколько?

Крайний срок погашения кредита — 31 августа.

Премьер-министр Эвика Силина заявила, что правительство представит этот план Сейму.

По словам Силини, планируется, что кредит будет предоставлен за счет бюджетных средств, предусмотренных в кредитной программе.

Силиня сообщила, что во вторник правительство заслушало доклад Министерства транспорта на закрытом заседании, и понятно, что ситуация на Ближнем Востоке и связанные с этим колебания цен на топливо усилили давление на airBaltic.

Премьер-министр подчеркнула, что airBaltic имеет решающее значение для укрепления национальной безопасности Латвии и улучшения транспортного сообщения, поэтому существуют предпосылки для предоставления краткосрочного кредита, поскольку цены на авиационное топливо растут быстрее всего.

Финансовый директор airBaltic Витолдс Яковлевс заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами в марте этого года, что общее потребление топлива airBaltic до конца года составит приблизительно 165 000 тонн, из которых 17 000 тонн были застрахованы по цене 567 евро за тонну.

Министерство финансов ранее сообщило, что в конце марта этого года компания airBaltic официально обратилась в министерство, проинформировав акционера о влиянии внешних факторов на финансовую и операционную деятельность компании. Военный конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному росту цен на авиационное топливо, что, в свою очередь, увеличивает издержки компании и влияет на ее прибыльность.

Получив и изучив письмо airBaltic о необходимости предоставления краткосрочного кредита в качестве одного из возможных инструментов превентивной стабилизации, Швинка предложил рассмотреть этот вопрос на заседании правительства во вторник.

Он также отметил, что крайне важно обеспечить непрерывную операционную деятельность компании в условиях, когда внешние факторы оказывают особенно сильное влияние на авиационную отрасль.

Министерство иностранных дел указало, что компания продолжает выполнять рейсы в соответствии с запланированной программой, и возможное предоставление кредита, если таковой будет одобрен, может помочь поддерживать стабильную сеть полетов, избегая резких изменений и смягчая давление роста цен на топливо.

Министерство также отметило, что ранее airBaltic была вынуждена приостанавливать полеты в Тель-Авив и Дубай из-за проблем с безопасностью, что привело к снижению доходов и повлияло на эффективность маршрутной сети. В то же время цены на авиационное топливо значительно выросли из-за конфликта, иногда даже почти вдвое.

Одновременно ведется работа над разработкой нового бизнес-плана, завершение которого запланировано на это лето. Возможное получение краткосрочного кредита, если таковой будет предоставлен, может помочь компании стабилизировать деятельность до начала реализации нового плана, пояснили в Министерстве иностранных дел.

Ранее сообщалось, что оборот группы airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. В свою очередь, убытки группы airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн ​​евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.

В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Прошлым летом немецкая национальная авиакомпания Lufthansa стала акционером airBaltic. В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, финансовому инвестору, компании Aircraft Leasing 1 датского бизнесмена Ларса Тоуссена — 1,62%, а остальным — 0,01%. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.