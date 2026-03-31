Продукты в Латвии бьют по кошельку сильнее, чем в ЕС

По данным Eurostat, ещё год назад самым дорогим государством Евросоюза по стоимости продуктов был Люксембург, где цены достигали ошеломляющих 126% от среднего уровня по ЕС. Следом за ним идут Дания, Ирландия, Франция, Мальта и Австрия — страны, где поход в магазин ощутимо бьёт по кошельку.

Север Европы тоже не отстаёт: Финляндия и Швеция занимают 7-е и 8-е места соответственно. Эстония расположилась на 9-й позиции, где продукты уже превышают средний уровень по ЕС и достигают 105,3%.

На этом фоне Латвия выглядит далеко не самой доступной: цены здесь составляют около 103% от среднего по Евросоюзу. И это особенно чувствительно, если сравнить с соседями — в Литве этот показатель ниже (99%). Более того, даже в Германии продукты обходятся немного дешевле (102,9%), а в Нидерландах разница ещё заметнее — всего 97%.

Самые же доступные цены на продукты — в Румынии, где они составляют лишь 75% от среднего по ЕС. Также значительно дешевле закупаться можно в Словакии, Польше, Болгарии и Чехии — там цены не дотягивают даже до 90% от общеевропейского уровня.