Продукты в Латвии бьют по кошельку сильнее, чем в ЕС

Редакция PRESS 31 марта, 2026 17:56

0 комментариев

Цены на продукты в Латвии неприятно удивляют — они оказываются выше, чем в таких экономически развитых странах, как Германия и Нидерланды.

По данным Eurostat, ещё год назад самым дорогим государством Евросоюза по стоимости продуктов был Люксембург, где цены достигали ошеломляющих 126% от среднего уровня по ЕС. Следом за ним идут Дания, Ирландия, Франция, Мальта и Австрия — страны, где поход в магазин ощутимо бьёт по кошельку.

Север Европы тоже не отстаёт: Финляндия и Швеция занимают 7-е и 8-е места соответственно. Эстония расположилась на 9-й позиции, где продукты уже превышают средний уровень по ЕС и достигают 105,3%.

На этом фоне Латвия выглядит далеко не самой доступной: цены здесь составляют около 103% от среднего по Евросоюзу. И это особенно чувствительно, если сравнить с соседями — в Литве этот показатель ниже (99%). Более того, даже в Германии продукты обходятся немного дешевле (102,9%), а в Нидерландах разница ещё заметнее — всего 97%.

Самые же доступные цены на продукты — в Румынии, где они составляют лишь 75% от среднего по ЕС. Также значительно дешевле закупаться можно в Словакии, Польше, Болгарии и Чехии — там цены не дотягивают даже до 90% от общеевропейского уровня.

В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности
Важно

В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности

Андрис Пиебалгс о панике из-за цен на топливо: будут колебаться, но не вырастут
Важно

Андрис Пиебалгс о панике из-за цен на топливо: будут колебаться, но не вырастут

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ
Важно

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Новости Латвии 20:39

Новости Латвии 0 комментариев

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Миссия: ЖАБА! Нужны добровольцы, чтобы «спасти принца»

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Нарва на грани: опасаются ли там вторжения России?

Мир 20:29

Мир 0 комментариев

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Выбор редакции 20:19

Выбор редакции 0 комментариев

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

За такие деньги ещё и недоливают? PTAC проверяет автозаправки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

