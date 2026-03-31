Всех спасать — денег не хватит: латвийцам предлагают самим думать о безопасности

Глава Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис отметил, что в чрезвычайных ситуациях государство не сможет обеспечить всех:

«Невозможно обеспечить абсолютно каждого всем извне, и здесь вопрос в том, что нужно думать и самим, как себя обезопасить — говоря о многоквартирных домах, подвалах, которые являются собственностью, а также оценивать, как далеко находятся укрытия».

По его словам, несмотря на годы с начала войны в Украине, неопределённость остаётся:

«Если еще четыре года назад, когда началась война в Украине, у нас было очень много неизвестного, то и сейчас остается немало вопросов, на которые необходимы ответы».

При этом «украинский опыт заставил нас по-другому взглянуть» на роль государства и самоуправлений. Власти регулярно проводят закрытые встречи по безопасности и считают, что движутся в правильном направлении, хотя работу нужно продолжать.

Отдельная тема — финансирование укрытий. В некоторых местах, например в Риге и Кекавском крае, жителям помогают обустраивать убежища, но это не обязательная практика:

«На мой взгляд, это не европейские деньги — это добровольная функция. Если у самоуправления есть больше средств, оно может это сделать».

Каминскис также подчеркнул, что самоуправлениям нужна большая поддержка от государства:

«Нужно говорить о необходимости средств и участии государства в выравнивании финансов самоуправлений, чтобы у них были возможности принимать решения и инвестировать туда, где это больше всего нужно жителям».