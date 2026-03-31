Всех спасать — денег не хватит: латвийцам предлагают самим думать о безопасности

Редакция PRESS 31 марта, 2026 13:45

В случае серьёзных кризисов жителям Латвии фактически предлагают рассчитывать прежде всего на себя — власти признают, что гарантировать безопасность каждому невозможно, поэтому личная готовность становится ключевой.

Глава Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис отметил, что в чрезвычайных ситуациях государство не сможет обеспечить всех:
«Невозможно обеспечить абсолютно каждого всем извне, и здесь вопрос в том, что нужно думать и самим, как себя обезопасить — говоря о многоквартирных домах, подвалах, которые являются собственностью, а также оценивать, как далеко находятся укрытия».

По его словам, несмотря на годы с начала войны в Украине, неопределённость остаётся:
«Если еще четыре года назад, когда началась война в Украине, у нас было очень много неизвестного, то и сейчас остается немало вопросов, на которые необходимы ответы».

При этом «украинский опыт заставил нас по-другому взглянуть» на роль государства и самоуправлений. Власти регулярно проводят закрытые встречи по безопасности и считают, что движутся в правильном направлении, хотя работу нужно продолжать.

Отдельная тема — финансирование укрытий. В некоторых местах, например в Риге и Кекавском крае, жителям помогают обустраивать убежища, но это не обязательная практика:
«На мой взгляд, это не европейские деньги — это добровольная функция. Если у самоуправления есть больше средств, оно может это сделать».

Каминскис также подчеркнул, что самоуправлениям нужна большая поддержка от государства:
«Нужно говорить о необходимости средств и участии государства в выравнивании финансов самоуправлений, чтобы у них были возможности принимать решения и инвестировать туда, где это больше всего нужно жителям».

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ
«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Загрузка

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

