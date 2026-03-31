В школе будут реализовываться две образовательные программы - общего среднего образования и подготовки младших военных инструкторов, что позволит выпускникам учебного заведения получить аттестат о среднем образовании и военную профессиональную квалификацию.

Кадетская школа будет находиться в помещениях Малтской средней школы, и ежегодно на учебу планируется принимать до 26 учащихся. В целом на четырех курсах будет учиться до 104 человек.

Во время обучения кадеты будут обеспечены необходимыми материально-техническими средствами для освоения образовательной программы, специальным оборудованием, форменной одеждой, компьютерами и другими учебными материалами. Также им будет предоставлено четырехразовое питание и общежитие, возможность посещения библиотеки, спортивных и тренажерных залов, образования по интересам.

В этом году Минобороны выделит на учреждение и деятельность кадетской школы 1,8 млн евро, в 2027 году - 2,4 млн евро, в 2028 году - 2,6 млн евро, а в 2029 году - 2,8 млн евро.

Аналогичная школа в настоящее время уже действует в Кандаве.

