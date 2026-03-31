«Может оказаться большой бомбой!» Пуче о том, что скрывают от общества

Редакция PRESS 31 марта, 2026 14:38

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе наибольшее внимание привлекла несанкционированная «парад дронов», отодвинув на второй план даже ручной подсчёт голосов. Однако именно тема выборов может неожиданно изменить ситуацию в Латвии — есть признаки, что обществу недоговаривают нечто важное. И это «нечто» может оказаться большой бомбой — в переносном смысле, делится своими наблюдениями журналист и публицист Армандс Пуче. 

Приводим его мнение, опубликованное на портале la.lv: 

"Во-первых, бросается в глаза необычная для Латвии скорость и согласованность решений по вопросу организации выборов. 24 марта президент встретился с европейским прокурором Гатисом Дониксом, который сообщил ему о расследовании, связанном с IT-закупками и возможным мошенничеством с европейскими фондами. Президент после беседы заявил, что дело возбуждено обоснованно.

Хотя можно задаться вопросом, почему прокурор раскрывает детали до суда, это не первый подобный случай. Более того, ещё до встречи было известно, что президент уже ознакомился с материалами о возможных нарушениях в IT-закупках и их влиянии на выборы 2026 года. После этого он призвал считать голоса вручную, чтобы избежать рисков, связанных с IT-системами.

При этом сам уголовный процесс на 1,5 млн евро напрямую почти не связан с избирательной системой, и не было признаков, что тестируемая система подсчёта работала плохо. Однако её создавали компании, фигурирующие в расследовании.

25 марта глава ЦИК Марис Звиедрис сообщил в Сейме, что формально комиссия может сама принять решение о ручном подсчёте, но лучше, если это будет политическое решение парламента. По слухам, сам он узнал об этой инициативе лишь накануне — то есть действовал не по собственной воле.

26 марта Сейм единогласно (93 голоса «за») принял поправки о ручном подсчёте. Звиедрис после этого выглядел довольным: ответственность фактически взял на себя парламент.

Такая скорость решений нетипична, особенно учитывая, что ЦИК спокойно готовился к выборам. Однако в последние месяцы в публичном пространстве активно продвигалась тема «возможной кражи выборов». Ещё в декабре этот вопрос поднимался на встречах с участием НПО, в январе — на конференции в Сейме, где звучали заявления о риске фальсификаций и даже необходимости возможных внеочередных выборов.

При этом о расследовании Европейской прокуратуры некоторые знали ещё с декабря, что наводит на мысль о заранее подготовленной информационной кампании. В центре дела — не только выборы, но и Электронная система закупок (EIS), через которую ежегодно проходят до 2 млрд евро, из них до 600 млн — на IT. Этот рынок контролируется ограниченным кругом компаний, что делает систему предсказуемой и потенциально управляемой.

На этом фоне возникает вопрос: не является ли вся история с ручным подсчётом попыткой прикрыть более серьёзные проблемы — например, защититься от возможного давления со стороны фигурантов дел? Не исключается даже версия, что изначально «заказывалась» не система подсчёта, а нужный результат.

Дополнительные вопросы вызывает и судьба 12,7 млн евро, выделенных ЦИК на создание технологической базы. На муниципальных выборах система провалилась, а теперь от неё вообще отказались. Куда делись деньги — неясно.

Также отмечается, что некоторые фигуранты других уголовных дел, связанных с выборами, продолжали работать в этой сфере без препятствий. Это создаёт ощущение двойных стандартов. В качестве примера приводятся случаи с отдельными компаниями и чиновниками, которые, несмотря на провалы или расследования, сохраняли позиции.

В итоге делается вывод: расследование на относительно небольшую сумму может быть лишь поводом для более масштабной «разборки» внутри системы. Удар направлен на компании, связанные с правящими партиями, и может затронуть всю структуру государственных закупок — своего рода «глубинную бомбу» латвийской политики.

Отсюда главный вопрос: что именно пытались срочно «спасти» власти — честность выборов или систему, от которой зависят крупные финансовые потоки? Возможно, жертвы будут, но сама система останется", - делает вывод журналист. 

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

