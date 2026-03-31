За такие деньги ещё и недоливают? PTAC проверяет автозаправки

В ходе проверок оценивалась точность систем отпуска дизельного топлива и их соответствие требованиям. Всего были обследованы 7 крупнейших сетей. Существенных нарушений не выявлено — они не влияют на объём топлива, поэтому потребители в целом могут доверять точности заправок.

В то же время PTAC советует: если возникают сомнения, стоит сразу обратиться к сотрудникам АЗС — на месте можно провести контрольное измерение с калиброванной ёмкостью. При этом указатели топлива в автомобиле и деления на канистрах не являются точными измерительными приборами, поэтому ориентироваться на них некорректно. На практике жалобы, основанные на таких «измерениях», подтверждаются редко.

По данным за 2025 год, при проверке 39 АЗС и 466 измерительных систем нарушения выявлены в 11% случаев, чаще всего — из-за просроченной поверки. В 16 из 87 протестированных систем зафиксировано превышение допустимой погрешности (0,5%), однако отклонения обычно были незначительными — до 0,6%.