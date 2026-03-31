За такие деньги ещё и недоливают? PTAC проверяет автозаправки

Редакция PRESS 31 марта, 2026 20:11

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

В ходе проверок оценивалась точность систем отпуска дизельного топлива и их соответствие требованиям. Всего были обследованы 7 крупнейших сетей. Существенных нарушений не выявлено — они не влияют на объём топлива, поэтому потребители в целом могут доверять точности заправок.

В то же время PTAC советует: если возникают сомнения, стоит сразу обратиться к сотрудникам АЗС — на месте можно провести контрольное измерение с калиброванной ёмкостью. При этом указатели топлива в автомобиле и деления на канистрах не являются точными измерительными приборами, поэтому ориентироваться на них некорректно. На практике жалобы, основанные на таких «измерениях», подтверждаются редко.

По данным за 2025 год, при проверке 39 АЗС и 466 измерительных систем нарушения выявлены в 11% случаев, чаще всего — из-за просроченной поверки. В 16 из 87 протестированных систем зафиксировано превышение допустимой погрешности (0,5%), однако отклонения обычно были незначительными — до 0,6%.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ
«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic
«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic (1)

Андрис Пиебалгс о панике из-за цен на топливо: будут колебаться, но не вырастут
Андрис Пиебалгс о панике из-за цен на топливо: будут колебаться, но не вырастут

В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Миссия: ЖАБА! Нужны добровольцы, чтобы «спасти принца»

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Нарва на грани: опасаются ли там вторжения России?

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

