В это мартовское утро в классе вместе с Браковской сидят около двух десятков девушек в возрасте от 16 до 18 лет. Некоторые из них выглядят застенчиво. Другие развалились на стульях с той притворной скукой, которая свойственна подросткам повсюду.

Каждый старшеклассник в Латвии проходит военную подготовку. Они учатся стрелять и ориентироваться в местности с помощью компаса и карты. Этот класс выглядит как любой другой в Европе — если бы не винтовки на партах.

Они громоздкие, черные и весят более 6 фунтов. Изготовленные американским производителем Crosman, модель SBR, эти пневматические винтовки напоминают штурмовые винтовки M4 американской армии и стреляют стальными шариками. Неподготовленному глазу они кажутся настоящими.

«Я немного нервничаю», — говорит мне Браковска, прежде чем впервые взять в руки оружие. Что она думает о занятиях по национальной обороне? «Я думаю, что это имеет смысл», — отвечает она.

Во многих европейских странах винтовки в классе вызвали бы скандал. Например, в моей родной стране, Германии, влиятельный Профсоюз работников образования и науки решительно выступает против любой формы военной пропаганды в школах, скептически относясь даже к визитам так офицеров, поскольку их считают скрытой формой вербовки.

В Латвии, напротив, такого сопротивления нет, и обучение обращению с оружием стало частью учебной программы даже для будущих учителей танцев.

Страна расположена на восточном побережье Балтийского моря, граничит с Россией на востоке и Белоруссией на юго-востоке. Вместе со своими соседями — Эстонией и Литвой — Латвия провела десятилетия в составе Советского Союза. Это северо-восточная граница НАТО, и войска альянса дислоцированы по всему региону; сейчас здесь находится многонациональная бригада под командованием Канады, а американские войска действуют в стране в рамках стратегии сдерживания альянса.

Тем, кто здесь достаточно взрослый, чтобы помнить советские годы, не нужно объяснять, каково это — находиться под иностранным господством. После полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года и более чем четырех лет войны у гораздо меньших по размеру стран Балтии есть все основания задаваться вопросом, не станут ли они следующими. Именно поэтому угрозы из Москвы воспринимаются всерьез, и именно поэтому страны Балтии готовятся к возможности новой агрессивной войны со стороны России. В то время как большая часть мира в настоящее время сосредоточена на Иране, страны Балтии не спускают глаз с Москвы.

Уязвимость стран Балтии побудила их рано и активно стремиться к вступлению в НАТО, и с тех пор все три страны входят в число самых преданных членов альянса. Но они также знают, что НАТО находится под давлением, что приверженность США своим союзникам ставится под сомнение и что в случае российского нападения они должны быть готовы, как и Украина, защищаться самостоятельно.

Во всех трех европейских странах действует воинская повинность. В Латвии служба обязательна для молодых мужчин, но не для всех: если добровольцев набирается слишком мало, оставшихся призывников выбирают по жребию. В настоящее время таким образом ежегодно призывается около 400 молодых мужчин, в то время как добровольцев — примерно 1 300.

Кроме того, и Латвия, и Эстония ввели обязательное «образование в области национальной обороны» для учащихся средних школ. Из этих трех стран Латвия идет дальше всех в вопросе обязательного военного обучения для старшеклассников. В Эстонии обязательный курс в классе составляет 35 часов. В Латвии он длится 112 часов в течение двух лет.

«Цель не в том, чтобы подготовить солдат, а в том, чтобы воспитать более ответственных граждан», — говорит мне полковник Валтс Аболиньш во время перерыва в одном из классных помещений школы. 53-летний офицер курирует национальную программу. «Мы хотим избавиться от фобий, которые испытывают многие молодые люди и их родители при столкновении с чем-либо военным».

Обучение не обходится без неприятных инцидентов для студентов, изучающих косметологию. Одна студентка ломает тщательно отполированный ноготь, оттягивая рукоятку затвора. Она вскрикивает и выбегает из класса. Другая борется с магазином, который постоянно застревает. В конце концов она начинает плакать. Инструкторша обнимает ее за плечи и выводит на улицу.

Пять минут спустя обе возвращаются. Вторая студентка снова берет в руки незаряженную винтовку. На этот раз магазин встает на место с первой попытки. Один удар ладонью — и все готово. На ее лице мелькает улыбка.

Рядом студентам второго курса разрешают стрелять из заряженных пневматических винтовок. Для этого они просто ложатся на траву у главного входа в школу. Инструктор отмечает зону стрельбы красно-белой лентой. Бумажные мишени прислонены к стене; листы пенопласта служат задними ограждениями. На заднем плане в небо взмывают рижские многоэтажки советской эпохи.

На стрельбище царит атмосфера импровизации, но правила соблюдаются с заметной строгостью. Оружие всегда лежит на одном и том же месте, а каждому движению предшествует команда. Никто не стреляет без приказа.

Когда студенты разговаривают со мной, они делают это тихо. Неудивительно: инструкторы в форме держатся более строго, чем обычные учителя. Самым внушительным является бородатый старший инструктор, чья широкая спина почти заполняет дверной проем.

«Хватит болтать!» — рычит Андрис Сканис по-латышски, когда группа девушек на мгновение отвлекается. Весь класс вздрогнул.

Но суровость смягчается юмором. После того как молодая инструкторша и один из коллег Сканиса объясняют правила безопасности, 44-летний солдат проходит по классу. Он показывает каждому ученику, как держать незаряженную винтовку, чтобы шарики позже попадали в мишень. Он продолжает шутить, переходя от парты к парте.

«Нельзя учить самообороне только в теории», — объясняет мне Сканис. «Надо делать это снова и снова». Но, добавляет он, без жестокости советских времен.

«Наша армия сегодня совершенно не похожа на то, что было при советской власти. Нет дедовщины». Этот термин буквально означает «правление дедов» и относится к жестокому издевательству над новобранцами со стороны старших солдат — системе, которая оставила шрамы на поколениях молодых людей в советских казармах и до сих пор преследует российскую армию.

В Латвии это различие имеет значение. Страна провозгласила независимость после Первой мировой войны, но вновь утратила ее в ходе катаклизмов XX века: в 1940 году она была оккупирована Советским Союзом, затем нацистской Германией, а затем вновь оккупирована советскими войсками. За этим последовали репрессии и десятилетия принудительной русификации.

Понятно, что решимость никогда больше не попадать в зависимость от внешней силы теперь лежит в основе военно-патриотического воспитания в стране. Речь идет не просто о винтовках и учениях. Речь идет о том, чтобы рассказывать историю Латвии в недвусмысленно патриотических терминах и готовить будущие поколения к защите государства, которое было утрачено почти сразу после своего рождения.

Сегодня, когда около четверти населения составляют этнические русские, а русскоязычные жители по-прежнему занимают видное место в Риге и на востоке страны, школьная программа преследует еще одну цель: более тесно привязать это многочисленное меньшинство к государству — начиная с молодежи, которая, как считается, менее укоренилась в нарративах, сформированных российской пропагандой.

«Наша цель не обязательно заключается в том, чтобы изменить мнения за одну ночь, — говорит мне Аболиньш. - Возможно, мы не сможем превратить их из красных в синих, но мы можем поощрять критическое мышление. Это может означать просто то, что подростки будут задавать новые вопросы за обеденным столом дома».

Обычные учителя не участвуют в уроках по обороне в Латвии. «Это позволяет нам гарантировать, что определенные ключевые моменты нашей истории преподаются как факты, — говорит Аболиньш. - Они не подвержены интерпретациям учителя».

По этой логике гражданские инструкторы, которые могут открыто или косвенно ставить под сомнение патриотические цели, рассматриваются как препятствие.

Аболиньш так же крепко сложен, как и Сканис. Эти два солдата служили вместе в Афганистане, и местный начальник по подготовке с явным уважением называет своего начальника «отцом». У полковника двое детей. Его 18-летняя дочь сейчас участвует в программе национальной обороны и ей это нравится, говорит он.

У Сканиса тоже двое детей, обе дочери. «Четырехлетней нравится моя работа, особенно форма». Затем он делает паузу. А старшая дочь? «Моей 19-летней дочери — пацифистка». Его улыбка исчезает. «Она помнит мои командировки в Афганистан. Тогда она была маленькой девочкой. Для нее то, что я солдат, означает, что я нахожусь вдали от нее».

Как страна, находящаяся в режиме обороны, относится к молодым людям, которые не хотят брать в руки оружие? «Мы никого не заставляем», — говорит Сканис. Если кто-то является убежденным пацифистом или заявляет, что его религия это запрещает, инструкторы предлагают вместо этого провести презентацию в классе. По крайней мере, в мирное время.

«Если в Латвию придет война, все должны быть готовы, — говорит Сканис. - Некоторые говорят, что улетят, но улетающих самолетов больше не будет».

Тем не менее, пацифизм в Латвии гораздо менее распространен, чем в других странах ЕС. В целом по блоку готовность сражаться за свою страну, как правило, низкая в Западной Европе и заметно выше в государствах, живущих в тени России.

Для Латвии угроза находится прямо за границей. Страна имеет общую границу протяженностью 176 миль с Россией и 107 миль с Белоруссией — страной, находящейся в зоне влияния России и послужившей плацдармом для полномасштабного вторжения России в Украину.

Для инструктора курса, Моники Лаздины, война в Украине также стала поворотным моментом. Она уволилась с работы в сфере финансов и вступила в Земессардзе. После 72 часов подготовки преподавателей 32-летняя мать двоих детей теперь преподает национальную оборону. В классе эта хрупкая женщина с блондинистым хвостиком ведет себя твердо, но спокойно — в отличие от Сканиса и его громогласного баса.

«Я стараюсь не задумываться слишком много о возможности войны», — говорит мне Лаздина. Если война дойдет до Латвии, говорит она, ее первым шагом будет попытка вывезти детей из страны. А потом она вернется. «Я останусь и буду сражаться».