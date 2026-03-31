Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Редакция PRESS 31 марта, 2026 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

В Европейском союзе (ЕС) термин "третья страна" обозначает все государства, которые не являются ни членами ЕС, ни странами Европейской экономической зоны.

Действующее регулирование предусматривает, что водитель с удостоверением, выданным в третьей стране, может управлять транспортным средством в Латвии до одного года. После этого удостоверение необходимо обменять на латвийское.

Депутаты фракции СЗК считают, что такое регулирование на практике создаст ряд проблем, а именно, срок в один год - сравнительно длительный, особенно в ситуациях, когда человек регулярно участвует в дорожном движении или оказывает услуги транспортировки. Кроме того, предусмотрен обмен водительского удостоверения, а не проверка квалификации водителя.

Это означает, что человек может участвовать в дорожном движении в Латвии без обязательной проверки теоретических и практических знаний.

В последние годы в Латвии существенно вырос объем транспортных услуг, организуемых через цифровые платформы. Эти услуги в том числе оказывают обладатели водительских удостоверений, выданных в других странах, отмечает фракция СЗК.

СЗК считает, что граждане третьих стран должны получать водительское удостоверение в Латвии, сдав соответствующие теоретический экзамен и экзамен по вождению для соответствующей категории транспортных средств.

Новые требования не будут распространяться на лиц, участвующих в дорожном движении в Латвии с водительскими удостоверениями, выданными государствами-членами ЕС, странами-кандидатами, государствами Европейской ассоциации свободной торговли или Великобританией, а также на лиц, пользующихся дипломатическим или консульским иммунитетом и привилегиями.

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

