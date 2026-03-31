Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

В Европейском союзе (ЕС) термин "третья страна" обозначает все государства, которые не являются ни членами ЕС, ни странами Европейской экономической зоны.

Действующее регулирование предусматривает, что водитель с удостоверением, выданным в третьей стране, может управлять транспортным средством в Латвии до одного года. После этого удостоверение необходимо обменять на латвийское.

Депутаты фракции СЗК считают, что такое регулирование на практике создаст ряд проблем, а именно, срок в один год - сравнительно длительный, особенно в ситуациях, когда человек регулярно участвует в дорожном движении или оказывает услуги транспортировки. Кроме того, предусмотрен обмен водительского удостоверения, а не проверка квалификации водителя.

Это означает, что человек может участвовать в дорожном движении в Латвии без обязательной проверки теоретических и практических знаний.

В последние годы в Латвии существенно вырос объем транспортных услуг, организуемых через цифровые платформы. Эти услуги в том числе оказывают обладатели водительских удостоверений, выданных в других странах, отмечает фракция СЗК.

СЗК считает, что граждане третьих стран должны получать водительское удостоверение в Латвии, сдав соответствующие теоретический экзамен и экзамен по вождению для соответствующей категории транспортных средств.

Новые требования не будут распространяться на лиц, участвующих в дорожном движении в Латвии с водительскими удостоверениями, выданными государствами-членами ЕС, странами-кандидатами, государствами Европейской ассоциации свободной торговли или Великобританией, а также на лиц, пользующихся дипломатическим или консульским иммунитетом и привилегиями.