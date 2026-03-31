Во сне включается «переключатель тела»: он сжигает жир и чинит мозг

На самом деле — это запуск системы, без которой тело начинает сбоить.
Учёные из University of California Berkeley нашли механизм, который объясняет одну странную вещь:
почему после нормального сна ты — другой человек.
И дело не только в отдыхе.
Во время глубокой фазы сна включается гормон роста.
Тот самый, который:
— помогает наращивать мышцы
— укрепляет кости
— влияет на переработку жира
— и, как оказалось, связан с ясностью мышления
Но самое интересное — не это.
Оказалось, между сном и этим гормоном есть замкнутый цикл.
Сон запускает выброс гормона.
А гормон… начинает управлять тем, как мозг просыпается.
То есть тело не просто «восстанавливается».
Оно регулирует само себя в процессе.
И здесь появляется неожиданный эффект.
Если сна мало — гормона меньше.
А значит:
— хуже работает обмен веществ
— выше риск набора веса
— растёт вероятность диабета и проблем с сердцем
Но если копнуть глубже — всё ещё интереснее.
Этот механизм находится в одной из самых древних частей мозга — той, которая у нас общая с другими млекопитающими.
И именно она решает, когда ты:
спишь → восстанавливаешься → просыпаешься
И делает это не по будильнику, а по внутреннему балансу.
Учёные даже нашли тонкую грань:
слишком мало сна — плохо.
слишком сильный гормональный сигнал — тоже может «перебудить» мозг.
То есть система работает как качели.
И, возможно, именно поэтому после одной ночи без сна всё «едет».
И вот самая неприятная деталь.
Это не про «выспаться раз в неделю».
Этот механизм работает только при регулярности.
И если его сбить — тело не просто устаёт.
Оно начинает работать иначе