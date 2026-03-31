Во сне включается «переключатель тела»: он сжигает жир и чинит мозг

На самом деле — это запуск системы, без которой тело начинает сбоить.

Учёные из University of California Berkeley нашли механизм, который объясняет одну странную вещь:

почему после нормального сна ты — другой человек.

И дело не только в отдыхе.

Во время глубокой фазы сна включается гормон роста.

Тот самый, который:

— помогает наращивать мышцы

— укрепляет кости

— влияет на переработку жира

— и, как оказалось, связан с ясностью мышления

Но самое интересное — не это.

Оказалось, между сном и этим гормоном есть замкнутый цикл.

Сон запускает выброс гормона.

А гормон… начинает управлять тем, как мозг просыпается.

То есть тело не просто «восстанавливается».

Оно регулирует само себя в процессе.

И здесь появляется неожиданный эффект.

Если сна мало — гормона меньше.

А значит:

— хуже работает обмен веществ

— выше риск набора веса

— растёт вероятность диабета и проблем с сердцем

Но если копнуть глубже — всё ещё интереснее.

Этот механизм находится в одной из самых древних частей мозга — той, которая у нас общая с другими млекопитающими.

И именно она решает, когда ты:

спишь → восстанавливаешься → просыпаешься

И делает это не по будильнику, а по внутреннему балансу.

Учёные даже нашли тонкую грань:

слишком мало сна — плохо.

слишком сильный гормональный сигнал — тоже может «перебудить» мозг.

То есть система работает как качели.

И, возможно, именно поэтому после одной ночи без сна всё «едет».

И вот самая неприятная деталь.

Это не про «выспаться раз в неделю».

Этот механизм работает только при регулярности.

И если его сбить — тело не просто устаёт.

Оно начинает работать иначе