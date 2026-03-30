Миериня находился в Варшаве с ознакомительным визитом, сообщили в пресс-службе Сейма. Чажастый занимает свой пост с ноября прошлого года.

Как подчеркнули в парламенте, Латвия и Польша тесно и стратегически сотрудничают во всех сферах, особенно в области обороны и безопасности. Председатель Сейма отметила вклад Польши в укрепление региональной безопасности, а также в многонациональную бригаду НАТО в Латвии и миссии воздушного патрулирования Балтии.

Вместе мы защищаем наши внешние границы, границы НАТО и Европейского союза, сказала Миериня: "Перед лицом гибридных угроз и ситуации на границе важно продолжать тесную координацию наших служб".

Говоря о региональном и экономическом сотрудничестве, стороны согласились с тем, что потенциал спикеров во внешней политике использован не полностью. Миериня подчеркнула поддержку Польшей польских школ в Латвии, а также возможность прихода польских банков в Латвию. Это, по мнению парламента, укрепит экономическое сотрудничество между странами в то время, когда региональная устойчивость особенно важна. Чажастый пригласил Латвию принять участие в конференции высокого уровня по безопасности, которая состоится 10 и 11 мая следующего года.

Говоря о трансатлантическом сотрудничестве, Миериня отметила военное присутствие США в Европе, в том числе в странах Балтии. США и тесное трансатлантическое сотрудничество необходимы как для европейской безопасности, так и для поддержки Украины - они служат как важный фактор сдерживания России.