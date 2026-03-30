Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

© LETA 30 марта, 2026 20:02

Важно 0 комментариев

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

Миериня находился в Варшаве с ознакомительным визитом, сообщили в пресс-службе Сейма. Чажастый занимает свой пост с ноября прошлого года.

Как подчеркнули в парламенте, Латвия и Польша тесно и стратегически сотрудничают во всех сферах, особенно в области обороны и безопасности. Председатель Сейма отметила вклад Польши в укрепление региональной безопасности, а также в многонациональную бригаду НАТО в Латвии и миссии воздушного патрулирования Балтии.

Вместе мы защищаем наши внешние границы, границы НАТО и Европейского союза, сказала Миериня: "Перед лицом гибридных угроз и ситуации на границе важно продолжать тесную координацию наших служб".

Говоря о региональном и экономическом сотрудничестве, стороны согласились с тем, что потенциал спикеров во внешней политике использован не полностью. Миериня подчеркнула поддержку Польшей польских школ в Латвии, а также возможность прихода польских банков в Латвию. Это, по мнению парламента, укрепит экономическое сотрудничество между странами в то время, когда региональная устойчивость особенно важна. Чажастый пригласил Латвию принять участие в конференции высокого уровня по безопасности, которая состоится 10 и 11 мая следующего года.

Говоря о трансатлантическом сотрудничестве, Миериня отметила военное присутствие США в Европе, в том числе в странах Балтии. США и тесное трансатлантическое сотрудничество необходимы как для европейской безопасности, так и для поддержки Украины - они служат как важный фактор сдерживания России.

Улететь не получится, надо учиться сражаться: репортаж Politico с урока военной подготовки в Латвии
«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

