Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Служба пожарной и спасательной охраны (VUGD) пояснила порталу tv3.lv, что система оповещения с помощью сотовых сетей в понедельник вечером сработала надлежащим образом, и жители своевременно получили предупреждение, а также сообщение об окончании угрозы. Национальные вооруженные силы и VUGD действовали в соответствии с установленным порядком.

"В то же время мы наблюдали очень большой интерес со стороны населения к дополнительной информации, в результате чего на время могла быть нарушена работа веб-сайта и приложения 112. Это связано с работой автоматических мер безопасности, которые защищают систему при повышенной нагрузке", - объяснили в VUGD.

В то же время VUGD отмечает, что в настоящее время в сотрудничестве с Информационным центром Министерства внутренних дел работает над решениями, чтобы в будущем обеспечить еще более стабильную работу даже при особо высоком спросе.

«Напоминаем: при получении сообщения о рассылке по мобильным сетям важно следовать приведенным в нем инструкциям. Вчера жителям было предложено оставаться дома и сообщать о замеченных низко летящих объектах, звоня по номеру 112», — отмечает VUGD.