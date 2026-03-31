Пропадают сотни детей и подростков: что скрывается за страшной статистикой?

Редакция PRESS 31 марта, 2026 14:45

Новости Латвии

В Латвии ежегодно объявляют в розыск сотни несовершеннолетних. Чаще всего это подростки, которые сами уходят из дома из-за конфликтов или эмоциональных проблем. Большинство находят быстро, но каждый такой случай остаётся серьёзным и вызывает тревогу у близких и общества.

Полиция отмечает, что статистика не отражает число уникальных пропавших — один и тот же подросток может попадать в розыск несколько раз. В последние годы роста таких случаев нет: в 2024 году их было 555, в прошлом — 492. Чаще всего речь идёт о подростках 13–15 лет, преимущественно из Риги и окрестностей. Обычно их находят быстро, так как известны круг общения и места, где они бывают.

По данным полиции, около 90% несовершеннолетних удаётся найти в первые часы или дни. Тем не менее каждый случай требует оперативной реакции и участия общества.

Волонтёры из Bezvests.lv помогают в поисках: иногда достаточно сообщений в соцсетях, чтобы найти человека. Люди активно откликаются, особенно когда речь идёт о детях.

Для родителей такие ситуации — сильный стресс: страх, отчаяние и неизвестность. Волонтёры стараются их поддерживать, в том числе с помощью психологов.

За каждым исчезновением стоят личные проблемы — конфликты, одиночество, трудности в семье. Бывают и трагические случаи. С 2004 года остаются нераскрытыми дела пяти пропавших, которые на момент исчезновения были несовершеннолетними.

