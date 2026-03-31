США пересмотрят отношения с НАТО после войны с Ираном: Рубио

© Meduza.io 31 марта, 2026 12:27

Для США поведение союзников по НАТО, отказавшихся поддержать войну с Ираном, было «очень разочаровывающим», и после завершения военной операции Вашингтон пересмотрит отношения с альянсом, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

Корреспондент телеканала задал Рубио вопрос, считает ли тот, что страны ЕС и НАТО предали США в «этот решающий момент».

«Я думаю, это было очень разочаровывающе. И, повторюсь, президент и наша страна должны будут все это пересмотреть после завершения операции. Одна из причин, по которой НАТО выгодно Соединенным Штатам, — это доступ к базам на случай различных сценариев», — ответил Рубио.

Он напомнил, что «в момент необходимости», когда США определили, что существует серьезная угроза национальной безопасности и интересам страны, Вашингтон столкнулся с тем, что члены НАТО — в частности, Испания — отказывают ему в использовании своих баз. «И есть и другие страны, которые поступили так же», — добавил Рубио. И тогда, по его словам, возникает вопрос: «В чем здесь интерес Соединенных Штатов?»

«Я всегда поддерживал НАТО, и одна из причин этой поддержки — в том, что доступ к базам дает нам рычаги влияния и гибкость в военных операциях по всему миру. Но если НАТО — это только про то, что мы защищаем Европу в случае нападения, а нам при этом отказывают в доступе к базам, когда они нам нужны, — это не очень хорошее соглашение. В таком формате трудно оставаться вовлеченными и говорить, что это выгодно Соединенным Штатам. Поэтому все это придется пересмотреть. Все это придется пересмотреть», — сказал он.

В начале марта Испания отказалась предоставить США свои базы для нанесения ударов по Ирану. Трамп в ответ пригрозил разорвать торговые отношения с Мадридом. После этого испанский премьер-министр Педро Санчес выступил с заявлением, в котором призвал решать конфликты дипломатией и высказался против войны, начатой США и Израилем.

Испания также, как сообщала газета El Pais, закрыла свое воздушное пространство для самолетов, которые участвуют в американо-израильских ударах по Ирану, разрешив посадку и пролет только в чрезвычайных ситуациях.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ
«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

