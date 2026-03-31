Мошенники распространяют поддельные сообщения от имени Государственного агентства цифрового развития

Редакция PRESS 31 марта, 2026 12:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Facebook/ Valsts policija

Зафиксированы случаи, когда мошенники распространяют поддельные сообщения от имени Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР), сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском государственном центре радио и телевидения (ЛГЦРТ).

Мошенники, выдающие себя за представителей ГАЦР, рассылают людям уведомления о якобы полученном от ЛГЦРТ сообщении о скором истечении срока действия электронной подписи на eID-карте и приглашают пользователей ознакомиться с этим сообщением на портале latvija.gov.lv. Присланная ссылка может выглядеть как настоящая, но она ведет на поддельный сайт, который не связан с официальным порталом latvija.gov.lv.

При подозрении на мошенничество следует немедленно сообщить об этом в Государственную полицию и в ЛГЦРТ как учреждение, которое управляет системой электронных подписей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
Важно

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Важно

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

Важно

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Новости Латвии 15:58

Новости Латвии 0 комментариев

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Важно 15:55

Важно 0 комментариев

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

