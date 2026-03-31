Мошенники распространяют поддельные сообщения от имени Государственного агентства цифрового развития

Мошенники, выдающие себя за представителей ГАЦР, рассылают людям уведомления о якобы полученном от ЛГЦРТ сообщении о скором истечении срока действия электронной подписи на eID-карте и приглашают пользователей ознакомиться с этим сообщением на портале latvija.gov.lv. Присланная ссылка может выглядеть как настоящая, но она ведет на поддельный сайт, который не связан с официальным порталом latvija.gov.lv.

При подозрении на мошенничество следует немедленно сообщить об этом в Государственную полицию и в ЛГЦРТ как учреждение, которое управляет системой электронных подписей.