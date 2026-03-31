Не для бедных: что на самом деле ели в Средневековье — и это не испорченное мясо

Это про деньги. И демонстрацию вкуса.

Популярный миф говорит: мясо тогда было испорченным, поэтому его засыпали специями.

Но если вдуматься — всё наоборот.

Специи в XV веке стоили почти как золото.

Корица, гвоздика, мускатный орех, шафран — это не «чтобы замаскировать», а чтобы показать:

у тебя есть доступ к самому дорогому на рынке.

И если на тарелке специи — значит, мясо свежее. Потому что испорченное просто не имело смысла «спасать» такими затратами.

Вот, например, блюдо с почти забытым названием — Brawn en Peuerade.

Тушёное мясо с луком, уксусом и густым пряным соусом, окрашенным шафраном в золотистый цвет.

И здесь начинается самое интересное.

Это вкус, который современный человек не ожидает.

Не «соль и перец».

А сразу несколько слоёв:

— кислинка уксуса

— тёплая пряность специй

— мягкое, долго томлёное мясо

— густой, почти бархатный соус

И это — не повседневная еда.

Это кухня тех, кто мог позволить себе привозить вкус издалека.

Парадокс в том, что сегодня такие сочетания кажутся «экспериментом».

А тогда — это был стандарт для богатых.

И, возможно, ближе к современной гастрономии, чем к тому «тёмному Средневековью», которое мы себе представляем.

Brawn en Peuerade — средневековое мясо в пряном соусе (около 1430 года)

Что получится: мягкое тушёное мясо + лук + густой ароматный соус с шафраном, специями и лёгкой кислинкой

Ингредиенты

Мясо:

— 1 кг говядины (лопатка) или свинины

— 1–2 л бульона (куриный или говяжий)

— 1/4 стакана винного уксуса

— маленькие луковицы (или обычный лук, крупно порезать)

— 2 ч. л. корицы

— 2 ч. л. мускатного ореха

— 2 ч. л. чёрного перца

— щепотка гвоздики

— 2 ст. л. масла

Соус:

— 350 мл белого вина

— 60 мл уксуса (лучше винного или медового)

— большая щепотка шафрана

— 3/4 стакана панировочных сухарей

— щепотка соли К

Как готовить

1. Мясо

Разогрей масло и быстро обжарь куски мяса (не до полной готовности — просто корочка).

Переложи в кастрюлю: — добавь бульон (чтобы покрывал мясо) — уксус — очищенный лук

Доведи до кипения → затем на слабый огонь.

Добавь специи и вари около часа, пока мясо не станет мягким.

2. Соус В отдельной кастрюле:

— смешай вино + уксус — добавь шафран → дай настояться 5 минут

Добавь сухари → доведи до кипения

Провари 2–3 минуты, помешивая

Процеди (по желанию) и немного уварить до густоты

3. Подача Вынь мясо и лук Полей соусом или подай отдельно

Как это на вкус Не «как обычно».

Это:

— тёплые специи

— кисло-сладкий оттенок

— густой, почти бархатный соус

И очень «старый мир» по ощущению.