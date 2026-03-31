Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 31. Марта Завтра: Atvars, Gvido
Доступность

Отразятся на полках магазинов: латвийские фермеры на грани выживания

© LETA 31 марта, 2026 11:01

Новости Латвии 0 комментариев

Геополитическая ситуация - война в Украине, а теперь и на Ближнем Востоке - вместе с налогом на CO2 за импорт минеральных удобрений из третьих стран значительно повысила их цены, поэтому фермеры надеются на своевременные и решительные действия со стороны руководства Латвии и Европейского союза, пишет издание Dienas Bizness.

Это особенно актуально для растениеводства, где увеличение производственных затрат напрямую снижает конкурентоспособность на международных рынках.

"В нынешних условиях ЕС следует на некоторое время отложить применение углеродного налога на импорт минеральных удобрений из третьих стран, потому что в противном случае не только латвийские фермеры окажутся на грани банкротства", - сказал председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роландс Фелдманис.

По его словам, фермеры третий год подряд сталкиваются с форс-мажорными обстоятельствами, в результате коридор их финансовых возможностей крайне сузился, а для некоторых хозяйств уже реально встал вопрос выживания.

"К сожалению, проблема выживания затрагивает не только небольшие фермерские хозяйства, где инвестиции в технологии и основные средства производства были минимальными, но и те, где владельцы вложили десятки, сотни тысяч и даже миллионы евро. Из-за капризов природы и рыночных колебаний вместо запланированного дохода получаются значительно более низкие результаты, что не позволяет выполнять обязательства и погашать кредиты в соответствии с первоначальными бизнес-планами", - отмечает Фелдманис.

По его мнению, следующий форс-мажор 2026 года - резкий рост цен на топливо в сочетании с резким повышением цен на минеральные удобрения - создает взрывоопасную ситуацию, требующую незамедлительных действий.

"Особенно критична проблема инвестиций в урожай следующего года - для эффективного использования земли и других ресурсов ее необходимо своевременно обрабатывать. Если у фермеров сейчас нет финансовых средств для инвестиций в производство, то под угрозой окажется не только следующий урожай, но и устойчивость отрасли в целом".

Парламентский секретарь Министерства земледелия Нормундс Шмитс признает, что ситуация сложная, и не только в Латвии и странах Балтии, но и во многих других европейских странах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Важно

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
Важно

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
Важно

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Читать
Загрузка

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Читать

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Читать

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Читать

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Новости Латвии 15:58

Новости Латвии 0 комментариев

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Читать

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Важно 15:55

Важно 0 комментариев

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Читать

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Читать