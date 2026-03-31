Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 31. Марта Завтра: Atvars, Gvido
Доступность

Дайте денег: правительство рассмотрит просьбу airBaltic о предоставлении краткосрочного займа

Редакция PRESS 31 марта, 2026 12:42

Новости Латвии

LETA

Во вторник правительство рассмотрит просьбу латвийской национальной авиакомпании airBaltic о предоставлении краткосрочного займа, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Согласно повестке дня заседания, правительство в его закрытой части рассмотрит доклад о текущей ситуации в airBaltic.

Как информирует Минсообщения, в конце марта airBaltic обратилась в министерство, проинформировав о влиянии внешних факторов на финансовую и операционную деятельность компании. Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал значительный рост цен на авиационное топливо, что увеличивает расходы компании и влияет на рентабельность.

Рассмотрев письмо airBaltic о необходимости краткосрочного займа как одного из возможных инструментов стабилизации, министр сообщения Атис Швинка предложил рассмотреть этот вопрос на сегодняшнем заседании правительства.

Он отметил, что важно обеспечить непрерывную операционную деятельность компании в период, когда внешние факторы особенно сильно влияют на авиационную отрасль.

Минсообщения отмечает, что компания продолжает выполнять полеты, и возможный заем, если он будет предоставлен, поможет сохранить стабильную маршрутную сеть, избегая резких изменений и компенсируя давление роста цен на топливо.

По соображениям безопасности "airBaltic" ранее была вынуждена временно отменить рейсы в Тель-Авив и Дубай, что снизило доходы и повлияло на эффективность маршрутной сети. В то же время цены на авиационное топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке существенно выросли.

Как сообщалось, убытки концерна airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В то же время оборот концерна по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% до 779,344 млн евро.

В 2025 году авиакомпания перевезла по своей маршрутной сети 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

В августе прошлого года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa. В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Туссену через компанию Aircraft Leasing 1 - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic доля участия Lufthansa будет определена в зависимости от потенциальной рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после IPO Lufthansa будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.

В августе 2024 года правительство Латвии постановило, что после IPO государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одна акция, а в августе 2025 года было принято решение, что государство, как и Lufthansa, внесет в капитал airBaltic перед потенциальным IPO вклад в размере 14 млн евро.

Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете airBaltic.

Как отмечается в документе, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году у авиакомпании будет отрицательный свободный денежный поток, и с учетом текущих прогнозов для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 годов компании потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 млн евро.

Министр сообщения указал, что IPO является не единственным способом привлечения капитала, и руководству авиакомпании предоставлен максимально широкий мандат для поиска возможностей привлечения средств с использованием различных финансовых инструментов. Таким образом, задачей авиакомпании в 2026 году является не только сокращение расходов, но и привлечение капитала.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа
Важно

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
Важно

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
Важно

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Читать
Загрузка

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Читать

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Читать

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Читать

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Новости Латвии 15:58

Новости Латвии 0 комментариев

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Читать

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Важно 15:55

Важно 0 комментариев

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Читать

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Читать