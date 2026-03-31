В пасхальные выходные в Риге будет пущен дополнительный общественный транспорт

С 3 по 6 апреля общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

Кроме того, в связи с пасхальными мероприятиями в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, в воскресенье, 5 апреля, на нескольких маршрутах будут задействованы транспортные средства большей вместимости, чтобы пассажиры могли добраться до места проведения мероприятия.

Платные парковки муниципалитета Риги, обслуживаемые компанией «Rīgas satiksme», будут бесплатными в пятницу, воскресенье и понедельник. А 4 апреля платные парковки будут работать в режиме обычной субботы.