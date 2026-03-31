PTAC проверил крупнейшие заправки: и особых проблем не нашёл

В ходе проверок оценивалась точность измерительных систем дизельного топлива и их соответствие нормативным актам. Всего было проверено 7 крупнейших сетей АЗС. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на объем получаемого потребителями топлива, не обнаружено.

Это означает, что потребители могут полагаться на точность систем заправки.

В то же время PTAC обращает внимание: если возникают подозрения касательно несоответствии между заправленным объемом и показаниями колонки, рекомендуется немедленно обратиться к сотрудникам АЗС. В таких ситуациях на месте можно провести контрольный замер с использованием калиброванной мерной емкости.

PTAC подчеркивает, что показания датчика уровня топлива в автомобиле и деления на пластиковых канистрах не являются точными измерительными приборами, поэтому выводы, основанные на них, могут быть ошибочными.

Опыт показывает, что жалобы, поступающие в PTAC и основанные на автомобильных датчиках или отметках на канистрах, подтверждаются лишь в редких случаях.