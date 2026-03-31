PTAC проверил крупнейшие заправки: и особых проблем не нашёл

Редакция PRESS 31 марта, 2026 13:40

Центр защиты прав потребителей (PTAC) не обнаружил существенных несоответствий в системах учета топлива на автозаправочных станциях, сообщило PTAC агентству LETA, ссылаясь на проведенные проверки.

В ходе проверок оценивалась точность измерительных систем дизельного топлива и их соответствие нормативным актам. Всего было проверено 7 крупнейших сетей АЗС. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на объем получаемого потребителями топлива, не обнаружено.

Это означает, что потребители могут полагаться на точность систем заправки.

В то же время PTAC обращает внимание: если возникают подозрения касательно несоответствии между заправленным объемом и показаниями колонки, рекомендуется немедленно обратиться к сотрудникам АЗС. В таких ситуациях на месте можно провести контрольный замер с использованием калиброванной мерной емкости.

PTAC подчеркивает, что показания датчика уровня топлива в автомобиле и деления на пластиковых канистрах не являются точными измерительными приборами, поэтому выводы, основанные на них, могут быть ошибочными.

Опыт показывает, что жалобы, поступающие в PTAC и основанные на автомобильных датчиках или отметках на канистрах, подтверждаются лишь в редких случаях.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

