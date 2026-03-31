Руссо, давай к нам! Главу Air Canada уволили за незнание госязыка. В airBaltic так не бывает

Дело вот в чем: в своем видеообращении Руссо выразил соболезнования семьям двух пилотов Air Canada, погибших в результате столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Хотя один из погибших пилотов был родом из франкоязычного Квебека, обращение генерального директора было почти полностью на английском языке.

Это вызвало возмущение и резкую критику — в том числе со стороны премьер-министра Марка Карни. Премьер-министр поспешил осудить обращение генерального директора, заявив, что оно свидетельствует о «недальновидности» и «отсутствии сострадания».

Неспособность Руссо свободно говорить по-французски в качестве главы национальной авиакомпании ранее вызывала критику, а после этого случая он объявил в понедельник, что вскоре уйдет в отставку. Авиакомпания заявила, что его заменит человек, «способный общаться на французском языке».

Этот скандал стал очередным примером напряженности вокруг вопроса о том, уважают ли национальные институты и лидеры франкоязычное меньшинство Канады в достаточной мере.

В Канаде два официальных языка: английский и французский. Около восьми миллионов канадцев — 22 процента населения — считают французский своим родным языком.

Air Canada, которая изначально была государственной компанией, но позже была приватизирована в 1988 году, является символом, ассоциирующимся с канадской идентичностью, поскольку авиакомпания изначально была построена на государственные средства. Парламент давно утверждает, что национальная авиакомпания должна отражать двуязычный характер Канады, и поэтому по закону она обязана предоставлять услуги на французском и английском языках.

Карни заявил в понедельник, что «крайне важно, чтобы следующий генеральный директор Air Canada был двуязычным», добавив, что уход Руссо на пенсию является «целесообразным». «Он эффективно управлял авиакомпанией и многое сделал, и я выражаю ему за это признательность, — сказал Карни журналистам. - Но у лидера много обязанностей».

В связи с последней репликой Карни (Руссо «эффективно управлял авиакомпанией и многое сделал») есть предложение: а что если пригласить Руссо возглавить airBaltic. Нам как раз не хватает такого эффективного менеджера. Языковых проблем возникнуть не должно: у нас тут Гаусс (это он на фото подтверждает наши слова) чуть ли не десять лет подряд говорил только по-английски и никого из пылких языковых «обмудсменов» это не парило. А поперли Гаусса только после того, как дыра в бюджете авиакомпании стала совсем уж безразмерной.

Хотя знаете... увы, но Руссо нам вряд ли подойдет. Нет, языковой ценз он может и преодолеет, но вот фамилиё у него подкачало. Ну что это такое в самом деле: во главе латвийской национальной авиакомпании – и человек по фамилии Руссо.

Как говорится, "руссо туристо – облико морале" - но не для наших палестин.