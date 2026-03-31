Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вт, 31. Марта
Руссо, давай к нам! Главу Air Canada уволили за незнание госязыка. В airBaltic так не бывает

Редакция PRESS 31 марта, 2026 15:14

Генеральный директор Air Canada Майкл Руссо уходит в отставку после того, как отреагировал на трагедию в аэропорту Ла-Гуардия исключительно на английском языке, сообщает Politico.

Дело вот в чем: в своем видеообращении Руссо выразил соболезнования семьям двух пилотов Air Canada, погибших в результате столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Хотя один из погибших пилотов был родом из франкоязычного Квебека, обращение генерального директора было почти полностью на английском языке.

Это вызвало возмущение и резкую критику — в том числе со стороны премьер-министра Марка Карни. Премьер-министр поспешил осудить обращение генерального директора, заявив, что оно свидетельствует о «недальновидности» и «отсутствии сострадания».

Неспособность Руссо свободно говорить по-французски в качестве главы национальной авиакомпании ранее вызывала критику, а после этого случая он объявил в понедельник, что вскоре уйдет в отставку. Авиакомпания заявила, что его заменит человек, «способный общаться на французском языке».

Этот скандал стал очередным примером напряженности вокруг вопроса о том, уважают ли национальные институты и лидеры франкоязычное меньшинство Канады в достаточной мере.

В Канаде два официальных языка: английский и французский. Около восьми миллионов канадцев — 22 процента населения — считают французский своим родным языком.

Air Canada, которая изначально была государственной компанией, но позже была приватизирована в 1988 году, является символом, ассоциирующимся с канадской идентичностью, поскольку авиакомпания изначально была построена на государственные средства. Парламент давно утверждает, что национальная авиакомпания должна отражать двуязычный характер Канады, и поэтому по закону она обязана предоставлять услуги на французском и английском языках.

Карни заявил в понедельник, что «крайне важно, чтобы следующий генеральный директор Air Canada был двуязычным», добавив, что уход Руссо на пенсию является «целесообразным». «Он эффективно управлял авиакомпанией и многое сделал, и я выражаю ему за это признательность, — сказал Карни журналистам. - Но у лидера много обязанностей».

В связи с последней репликой Карни (Руссо «эффективно управлял авиакомпанией и многое сделал») есть предложение: а что если пригласить Руссо возглавить airBaltic. Нам как раз не хватает такого эффективного менеджера. Языковых проблем возникнуть не должно: у нас тут Гаусс (это он на фото подтверждает наши слова) чуть ли не десять лет подряд говорил только по-английски и никого из пылких языковых «обмудсменов» это не парило. А поперли Гаусса только после того, как дыра в бюджете авиакомпании стала совсем  уж безразмерной.

Хотя знаете... увы, но Руссо нам вряд ли подойдет. Нет, языковой ценз он может и преодолеет, но вот фамилиё у него подкачало. Ну что это такое в самом деле: во главе латвийской национальной авиакомпании – и человек по фамилии Руссо.

Как говорится, "руссо туристо – облико морале" - но не для наших палестин.   

 

 

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

