Летят дроны! Президент лично предупредил о прилете, но угроза миновала

В понедельник вечером латвийская армия обнаружила иностранный БПЛА вблизи латвийско-российской границы, недалеко от Лудзенского и Балвского краев. Для информирования населения в соответствующих районах было включено сотовое оповещение. Об угрозе предупредил и президент Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в социальных сетях.

Беспилотник не входил в воздушное пространство Латвии. Когда он удалился от латвийской границы, по сотовой связи было передано сообщение о том, что угроза миновала. НВС продолжают следить за ситуацией и готовы к немедленному реагированию.

Вслед за сообщениями по сотовой связи в социальных сетях появилась информация и изображения пламени предположительно в Балвском крае. Люди предположили, то это может быть связано с падением дрона.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в Балвском крае горела куча веток. В 21.09 поступил вызов на этот пожар в Сусайскую волость. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Председатель Балвской думы Янис Труповниекс заявил агентству ЛЕТА, что пожар не связан с падением дрона.