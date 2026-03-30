Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

Заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов сообщил агентству LETA, что у полиции недостаточно ресурсов для контроля за каждым самоходным велосипедом, но они постарается обойтись теми, что есть в наличии.

«Главное, что теперь есть инструменты, а именно, теперь есть четкие правила игры, и полиция будет уделять больше внимания не формальным нарушениям, например, отсутствию светоотражателя, а агрессивным водителям, на которых ресурсов должно хватить», — сказал Аронов.

Новые правила касаются так называемых самодвижущихся велосипедов — это электровелосипеды мощностью до 1000 ватт, которые могут двигаться без вращения педалей и развивать скорость до 25 км/ч. С 1 мая за использование незарегистрированного транспорта или отсутствие страховки предусмотрены штрафы.

В полиции отмечают, что будут уделять основное внимание не формальным нарушениям, а опасному и агрессивному вождению. При этом власти подчеркивают, что изменения направлены на повышение безопасности пешеходов, которые должны чувствовать себя защищенными на тротуарах.

Одновременно в Риге планируют продолжить развитие велоинфраструктуры и строительство новых пешеходных переходов. Однако представители отрасли предупреждают, что существующая инфраструктура пока не везде готова к полному запрету движения таких транспортных средств по тротуарам.

Также новые правила предусматривают обязательную проверку возраста и реакции пользователей перед арендой микромобильного транспорта, включая тесты на наличие алкоголя. За нарушение требований предусмотрены штрафы как для пользователей, так и для компаний проката.