«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

«Представители Украины через дипломатические каналы выразили сожаление по поводу этих инцидентов в странах Балтии», — указала в понедельник в заявлении, переданном агентством BNS, канцелярия президента Литвы.

«Основной причиной и источником этих инцидентов является агрессивная война России против Украины, которая создает прямую угрозу соседним странам. Украина имеет право на самооборону», — прокомментировали в резиденции президента Литвы.

Напомним, что на прошлой неделе в странах Балтии было зарегистрировано три дрона, которые летели и потерпели крушение, в результате чего произошли взрывы. Существовали подозрения, что это были украинские дроны, нацеленные на цели в России, но сбившиеся с курса.

Страны Балтии подчеркнули, что эти инциденты являются следствием войны в России и что подобные события могут повториться.

В Литве на прошлой неделе дрон упал на замерзшее озеро Лависа в Варенском районе, недалеко от границы с Белоруссией.

В Латвии, в Краславском районе, взорвался дрон, а еще один дрон на короткое время пересек границу Латвии из воздушного пространства Белоруссии и направился в сторону России. В Эстонии, в Аувере, дрон врезался в дымовую трубу электростанции.

Между тем, в минувшие выходные в Финляндии разбились два украинских дрона, и Киев принес извинения Хельсинки за произошедшие инциденты.