Прилет дронов в страны Балтии: Украина выражает сожаление

«Представители Украины по дипломатическим каналам выразили сожаление в связи с этими инцидентами в странах Балтии», — говорится в комментарии Офиса президента, переданном BNS в понедельник.

«Первопричиной и фундаментальной основой этих инцидентов является агрессивная война России против Украины, которая создает прямую угрозу соседним государствам. У Украины есть право на самооборону», — прокомментировали в Президентском дворце.

Как сообщало агентство BNS, на прошлой неделе в странах Балтии были зафиксированы полеты и падения трех дронов со взрывами. Власти подозревают, что это были украинские беспилотники, направленные на цели в России и отклонившиеся от курса.

Страны Балтии подчеркнули, что эти инциденты являются следствием полномасштабной агрессивной войны России и что подобные события могут повториться.

В Литве на прошлой неделе дрон упал на замерзшее озеро Лависас в Варенском районе, недалеко от границы с Беларусью.

В Латвии беспилотник взорвался в Краславском крае, примерно в 1 километре от центра волости Сваринцы, а еще один дрон ненадолго залетел в Латвию из воздушного пространства Беларуси и направился в сторону России. В Эстонии дрон врезался в трубу электростанции в Аувере.

Тем временем в Финляндии на выходных разбились два украинских дрона, за эти инциденты Киев принес извинения Хельсинки.