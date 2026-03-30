Прилет дронов в страны Балтии: Украина выражает сожаление

© LETA 30 марта, 2026 17:24

 Украина выразила сожаление в связи с инцидентами, когда на прошлой неделе во всех трех странах Балтии разбились беспилотники, сообщает Офис президента Литвы.

«Представители Украины по дипломатическим каналам выразили сожаление в связи с этими инцидентами в странах Балтии», — говорится в комментарии Офиса президента, переданном BNS в понедельник.

«Первопричиной и фундаментальной основой этих инцидентов является агрессивная война России против Украины, которая создает прямую угрозу соседним государствам. У Украины есть право на самооборону», — прокомментировали в Президентском дворце.

Как сообщало агентство BNS, на прошлой неделе в странах Балтии были зафиксированы полеты и падения трех дронов со взрывами. Власти подозревают, что это были украинские беспилотники, направленные на цели в России и отклонившиеся от курса.

Страны Балтии подчеркнули, что эти инциденты являются следствием полномасштабной агрессивной войны России и что подобные события могут повториться.

В Литве на прошлой неделе дрон упал на замерзшее озеро Лависас в Варенском районе, недалеко от границы с Беларусью.

В Латвии беспилотник взорвался в Краславском крае, примерно в 1 километре от центра волости Сваринцы, а еще один дрон ненадолго залетел в Латвию из воздушного пространства Беларуси и направился в сторону России. В Эстонии дрон врезался в трубу электростанции в Аувере.

Тем временем в Финляндии на выходных разбились два украинских дрона, за эти инциденты Киев принес извинения Хельсинки.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня
Важно

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

Улететь не получится, надо учиться сражаться: репортаж Politico с урока военной подготовки в Латвии
Важно

Улететь не получится, надо учиться сражаться: репортаж Politico с урока военной подготовки в Латвии (2)

Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска
Важно

Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска (4)

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

