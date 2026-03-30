Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска (5)

Редакция PRESS 30 марта, 2026 16:43

В СМИ всё чаще говорят о том, что Россия ведёт масштабную информационную кампанию против стран Балтии. При этом Божена Рынска, проживающая в Латвии светская персона и российская релокантка , полагает, что Латвия сама невольно этому способствует — отдельные депутаты своими действиями регулярно дают новые поводы для российской пропаганды.

"Я, когда осенью была в России в учреждениях всяких, меня спрашивали работницы Госуслуг, еще каких то контор: вы откуда? При ответе: из Латвии, они в ужасе отшатывались и начинали меня жалеть, предлагать помощь, мол, бедные вы, вас же там ущемляют.

Любого представителя глубинного народа России спроси, что там в Латвии, каждый ответит: нацисты, живьем русских едят. Да что там глубинный народ, даже русскоязычные американцы и новая волна эмиграции, приезжающая в Латвию на лето, и та удивляется, почему латыши в магазинах не плюют в лицо на вопросы на русском. Надо же, спросил по русски, так мне ответили. И не нахамили даже.

Пропаганда совершенно извращает суть Латвии, извращает представление о типичных обычных латышах — а это обычно вежливые люди, которые не хотят конфликтов и междуусобиц, — а многие латвийские политики помогают формировать негативный образ Латвии и латышей своими заявлениями. Очень обидно, потому что Латвия совершенно не заслуживает такой имидж, и к реальности он отношения не имеет", - пишет она в социальной сети Facebook.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня
Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии
«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении
«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении (5)

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией (5)

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину (5)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии (5)

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии (5)

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы (5)

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня (5)

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

