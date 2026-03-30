Самое быстрое животное — и самое уязвимое? Правда о гепардах удивляет

Редакция PRESS 30 марта, 2026 19:13

Животные 0 комментариев

Мы привыкли думать: если ты самый быстрый — ты в безопасности.

Но в природе это не работает.

Гепард — самое быстрое наземное животное — живёт на грани выживания. И это одна из главных неожиданностей, которую показывают съёмки в Серенгети.

Проблема в том, что скорость — это не всё.

Гепарды не умеют драться.
Они созданы для рывка, а не для защиты.

И этим пользуются другие хищники.

Львы и гиены спокойно отбирают у них добычу. Иногда — сразу после охоты, когда гепард уже потратил все силы.

Поэтому им приходится идти на риск.

В отличие от других хищников, которые охотятся ночью или на рассвете, гепарды выходят днём — когда жарко и шансов меньше. Просто потому что так меньше конкурентов.

Но и этого недостаточно.

Им нужно огромное пространство, чтобы просто выжить. Намного больше, чем, например, львам. А таких территорий становится всё меньше.

И есть ещё фактор, который редко учитывают.

Люди.

Машины, туристы, давление на гидов — всё это может мешать охоте. Иногда достаточно просто подъехать слишком близко.

И тогда даже идеальная погоня заканчивается ничем.

В итоге получается парадокс:

самое быстрое животное на планете
— вынуждено убегать чаще, чем побеждать

И выживает не за счёт силы.

А за счёт того, что каждый раз успевает вовремя уйти.

Комментарии (0)
«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении
«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска
Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска (4)

Улететь не получится, надо учиться сражаться: репортаж Politico с урока военной подготовки в Латвии
Улететь не получится, надо учиться сражаться: репортаж Politico с урока военной подготовки в Латвии (2)

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

Важно 21:02

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Читать
Загрузка

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией

Мир 20:49

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Читать

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину

Мир 20:40

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

Читать

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Важно 20:34

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

Читать

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии

Важно 20:22

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Читать

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы

Важно 20:06

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Читать

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

Важно 20:02

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

Читать