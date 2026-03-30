Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы

© BBC 30 марта, 2026 20:06

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Изначально соитие проходило по обоюдному согласию. Однако когда 61-летний мужчина потерял сознание от количества употребленных наркотиков, Роули решил воспользоваться его беспомощным состоянием.

По данным Королевской прокурорской службы, Роули изнасиловал своего недавнего знакомого. При этом когда жертва потеряла сознание, мужчина не остановился, а, наоборот, впрыснул ему в рот жидкость, которая содержала дополнительную дозу наркотического седативного вещества.

Происходящее Роули транслировал в прямом эфире. Во время судебного заседания были также отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленных в спальне. Тогда судья увидел, как Роули показал большой палец вверх зрителям его прямой трансляции.

Через три часа в квартиру прибыли парамедики. Специалисты не смогли привести в сознание 61-летнего пострадавшего. Врачи констатировали его смерть. Как сообщили суду, жертва скончалась от отравления смешанными наркотиками.

«Нужно сказать, что любой человек, обладающий чувством человечности, вызвал бы скорую помощь, как только жертва впала в кому, а не продолжал бы насиловать его несколько раз в течение одного часа и 20 минут», — заявил судья Роберт Лазарус.

Королевский суд Мейдстона признал Роули виновным по 11 пунктам обвинения в изнасиловании и одному пункту по обвинению в умышленном применении наркотических средств «самым ужасным образом», пишет Би-би-си.

«Вы хотели накачать жертву наркотиками до такой степени, чтобы она впала в кому, и как только вы это сделали, вы хотели изнасиловать ее несколько раз, транслируя это в прямом эфире», — добавил Лазарус.

Роули приговорили к 17 годам тюремного заключения. В ходе слушаний суду было зачитано заявление от имени погибшего. Партнер жертвы называл скончавшегося «хорошим человеком, который поддался безрассудному поведению».

 

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении
Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска
Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня
«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

