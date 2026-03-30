Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину

По словам канцлера, Германия и Сирия "сообща работают" над возвращением сирийских беженцев на родину. С декабря 2024 года - после падения режима Асада и окончания гражданской войны - ситуация в Сирии существенно улучшилась, поэтому потребности беженцев в защите необходимо пересмотреть, отметил он.

Приоритетной задачей является репатриация сирийцев, которые совершили в ФРГ правонарушения и не имеют здесь действительного вида на жительство, сказал Мерц. "Здесь у нас есть небольшая группа, но это группа, которая доставляет нам проблемы", - добавил он. При этом "те сирийцы, которые хотят остаться в Германии и хорошо интегрировались, смогут остаться в Германии".

Фридрих Мерц пообещал Сирии помощь Берлина в восстановлении экономики страны, которое должно создать условия для возвращения беженцев. С этой целью было принято решение о формировании совместной рабочей группы, и уже через несколько дней в Сирию должна отправиться делегация с представителями немецких министерств. "Вы можете рассчитывать на поддержку Германии на пути к светлому будущему", - заверил канцлер.

Одновременно он призвал временного сирийского президента обеспечить защиту меньшинств в стране. "Создайте в новой Сирии пространство для всех сирийцев, независимо от их религии, этнической принадлежности и пола. Насилие в отношении меньшинств и инакомыслящих должно остаться в прошлом", - заявил Мерц. Он подчеркнул, что будущие совместные проекты будут зависеть и от соблюдения принципов верховенства закона в Сирии.