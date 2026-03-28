Глава Союза самоуправлений: «В час «икс» всем помочь не получится»

TV24 28 марта, 2026 09:34

"Невозможно будет каждому совсем всё обеспечить со стороны, и вопрос в том, что надо и самим тоже думать, как себя обеспечить, что касается многоквартирных домов, подвалов, которые в собственности, смотреть, насколько далеко находятся укрытия", - сказал на телеканале TV24 о готовности самоуправлений к чрезвычайной ситуации и о безопасности гражданского населения глава Союза самоуправлений Латвии Гинтс Каминскис.

Четыре года назад, когда началась война в Украине, у нас ещё было много неизвестных, но и на данный момент ещё есть много вопросов, на которые нужно иметь ответы, однако опыт Украины заставил иначе взглянуть на многое, что способны сделать государство и самоуправления в проблемной ситуации, чтобы население чувствовало себя в безопасности.

 "Каждый год Союз самоуправлений проводит закрытые мероприятия о безопасности для глав самоуправлений, чтобы обсудить сделанное и продвинуться вперёд. В этом году тоже совсем недавно было такое мероприятие, в ходе которого было констатировано, что мы делаем шаги в правильном направлении, но надо продолжать, надо работать, надо обеспечивать", - рассказал Каминскис.

Рижское и Кекавское самоуправления предоставили финансовую поддержку частным лицам для обустройства укрытий на территории своих частных домов. На вопрос о том, нужно ли так действовать и другим самоуправлениям, Каминскис ответил, что это делается не на европейские деньги, а добровольно, и если у самоуправления есть побольше средств, оно может так сделать. 

Кроме того, Каминскис призвал посмотреть, какие именн политические силы накануне выборов в Сейм будут реально опираться на самоуправления, поймут, что нужно территориям, будут думать о сокращении различий между регионами и таким образом будут думать и о развитии страны в целом.

Экс-премьер Гунтарс Крастс о причинах неудач Латвии: «Приватизация была одной из величайших ошибок»
Важно

Экс-премьер Гунтарс Крастс о причинах неудач Латвии: «Приватизация была одной из величайших ошибок»

«Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки»: таксистам грозит массовое банкротство
Важно

«Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки»: таксистам грозит массовое банкротство

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас
Важно

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

Депутат парламента от СЗК Лига Козловска, глава подкомиссии по общественному здоровью и руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP выступила с предупреждением для жителей Латвии.

Reuters: США подтверждают уничтожение лишь трети ракет Ирана

Важно 12:15

Важно 0 комментариев

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

Война в Иране может продлиться ещё месяц, говорит Рубио. Ввязаться в войну грозят хуситы

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече министров иностранных дел стран Большой семерки в Париже, что война с Ираном может продлиться еще от двух до четырех недель. Выступая перед журналистами после встречи, он также сказал, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить вооружения, предназначавшиеся для Украины, на Ближний Восток.

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

Важно 12:03

Важно 0 комментариев

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

Президент США Доналд Трамп в пятницу, 27 марта, заявил, что Вашингтон в будущем может не прийти на помощь НАТО, если поступит просьба об этом, и покритиковал альянс за неоказание помощи США в войне с Ираном.

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

Выбор редакции 11:37

Выбор редакции 0 комментариев

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

«Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки»: таксистам грозит массовое банкротство

Важно 11:06

Важно 0 комментариев

"Мы злы", - многократно подчеркнул в беседе с 360 TV Ziņas президент Латвийской организации работодателей в отрасли легковых такси Алексей Игнатьев. По его мнению, снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15% - это насмешка, поскольку в реальности цена из-за этого снизится лишь на 8,6 центов за литр.

