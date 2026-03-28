Глава Союза самоуправлений: «В час «икс» всем помочь не получится»

Четыре года назад, когда началась война в Украине, у нас ещё было много неизвестных, но и на данный момент ещё есть много вопросов, на которые нужно иметь ответы, однако опыт Украины заставил иначе взглянуть на многое, что способны сделать государство и самоуправления в проблемной ситуации, чтобы население чувствовало себя в безопасности.

"Каждый год Союз самоуправлений проводит закрытые мероприятия о безопасности для глав самоуправлений, чтобы обсудить сделанное и продвинуться вперёд. В этом году тоже совсем недавно было такое мероприятие, в ходе которого было констатировано, что мы делаем шаги в правильном направлении, но надо продолжать, надо работать, надо обеспечивать", - рассказал Каминскис.

Рижское и Кекавское самоуправления предоставили финансовую поддержку частным лицам для обустройства укрытий на территории своих частных домов. На вопрос о том, нужно ли так действовать и другим самоуправлениям, Каминскис ответил, что это делается не на европейские деньги, а добровольно, и если у самоуправления есть побольше средств, оно может так сделать.

Кроме того, Каминскис призвал посмотреть, какие именн политические силы накануне выборов в Сейм будут реально опираться на самоуправления, поймут, что нужно территориям, будут думать о сокращении различий между регионами и таким образом будут думать и о развитии страны в целом.