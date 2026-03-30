Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

-Я не думаю, что эта ситуация является основанием для расторжения контракта на дальнейшую реализацию проекта Вантового моста, потому что ошибки случаются на всех строительных площадках, — заявил телеканалу TV24 Кристапс Каулиньш, директор Департамента благоустройства и мобильности Рижского муниципалитета.

«Часто случается, что состав асфальта не совпадает, и его приходится удалять, фрезеровать и укладывать заново, явно не за счет города. Нередко встречаются неправильно построенные коммуникации — люки и т. д. В действительности, ошибки встречаются на всех площадках, вопрос в том, как мы их исправляем», — сказал Каулиньш о том, какие ошибки допускаются в строительстве.

На вопрос о том, действительно ли это были ошибки или коррупция, открытое, преднамеренное бездействие, Каулиньш ответил, что, учитывая характер ошибки и возможную экономию, если условно предположить, что строитель подкупил сотрудников департамента или получил от этого какую-либо финансовую выгоду, а затем разделил разницу между ними или что-то подобное, то здесь объем на 300 метров составляет 15 кубических метров бетона, а разница между более прочным или на два класса более подходящим бетоном составляет 30 евро за кубический метр, поэтому, по словам Каулиньша, «там нечем поделиться, чтобы поверить в такую ​​гипотезу».

Ранее уже сообщалось, что победителем конкурса «Реконструкция, проектирование и авторский надзор за Вантовым мостом» стало объединение поставщиков «Vanšu tilts», в состав которого входят SIA «Hanza Construction Group», SIA «Tilts» и SIA “Vektors T ”Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs”. Контракт был заключен на сумму 69 802 998 евро (без НДС).

Реконструкция Вантового моста будет осуществлена ​​по методу «проектирование и строительство», который предполагает, что один подрядчик будет заниматься как разработкой строительного проекта, так и выполнением строительных работ, обеспечивая единый подход, координацию работ и ответственность на протяжении всего периода исполнения контракта.

Общий срок исполнения контракта составляет до 36 месяцев, из которых до 12 месяцев отводится на проектирование и до 24 месяцев — на строительные работы.

Проектные работы начнутся в марте, когда будет выделено финансирование, но строительные работы начнутся в 2027 году, чтобы мост не пришлось закрывать, — ранее прокомментировал мэр Риги Виестурс Клейнбергс. Рижская дума приняла решение взять в долг до 84,46 млн евро на ремонт Вантового моста.