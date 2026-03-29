Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 29. Марта Завтра: Agija, Aldonis
Доступность

В Риге пройдёт акция протеста против политики иммиграции. Под окнами бюро «Нового единства»

© LETA 29 марта, 2026 13:11

0 комментариев

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Заявку на проведение акции протеста подало общество "Восходящее солнце" (Austošā saule). Запланированное время - с 17 до 18 часов, место - Бастионная горка, напротив здания на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, 12, где расположен офис "Нового единства".

Организаторы заявляют, что цель собрания - выяснить, как смотрит партия премьера Эвики Силини на "прекращение иммиграции, выдачи временных и постоянных ВНЖ и выдворение иммигрантов".

Планируется, что участников будет 50 человек. 

В соцсетях распространяется информация, что мероприятие проводит партия "Восходящее солнце - Латвии". Это национально-консервативная партия, основанная 23 августа 2025 года, её возглавляет бывший генсек Нацобъединения Райвис Зелтитс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
