В Эстонии и Литве есть свои миллиардеры, а в Латвии их нет: Бен Латковскис

Комментируя этот список миллиардеров, Forbes отмечает в своей редакционной статье: «Сейчас самое подходящее время, чтобы стать миллиардером. Благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта, быстрорастущим рынкам и благоприятной налоговой политике, в этом году в список мировых миллиардеров вошло рекордное количество предпринимателей, инвесторов и владельцев унаследованной собственности на протяжении поколений — 3428 человек, что на 400 больше, чем в 2025 году. Они богаче, чем когда-либо прежде. Их состояние достигает 20,1 триллиона долларов США, что на 4 триллиона долларов США больше, чем в прошлом году. Больше всего миллиардеров в Соединенных Штатах — 989 человек, включая 15 из 20 самых богатых. Далее следует Китай, включая Гонконг с 610 миллиардерами, и Индия, которая занимает третье место с 229 миллиардерами».

Но тот же текст можно сформулировать несколько иначе, с другой точки зрения: «Сейчас самое подходящее время, чтобы стать миллиардером. Когда в мире бушуют войны, происходят катастрофы, усиливается политический и экономический хаос, правящие элиты становятся еще богаче и могущественнее. Невзирая на несчастья и разрушения внутри страны, бедные становятся еще беднее, а средний класс неожиданно теряет свои прежние ориентиры и чувствует себя растерянным.

В этом также заключается источник успеха популярных в настоящее время радикальных или популистских (антиэлитных) сил на всех уровнях. Как в праворадикальном, так и в леворадикальном «зеленом» лагере. Условно Дональд Трамп и Зоран Мамдани (новый мэр Нью-Йорка, социалист) побеждают».

Следует признать, что обе интерпретации были актуальны всегда, а не только сегодня. Они описывают глубочайшую сущность капитализма, нравится это кому-то или нет.

Латыши - самые бедные

Что нам говорит этот список миллиардеров? Прежде всего, следует отметить, что в списке по-прежнему нет представителя Латвии. Зато есть два представителя Эстонии. На 1913-м месте находится Кристо Кяарманн с состоянием в 2,2 миллиарда долларов. Он является совладельцем международной платежной платформы Wise. Его партнер по этой компании, Таветс Хинрикус, с состоянием в 1,2 миллиарда долларов, занимает 3017-е место в списке Forbes. Его состояние диверсифицировано за счет различных стартапов и фондов венчурного капитала.

Хотя в списке Forbes нет миллиардеров из Литвы, в отличие от Латвии, литовские миллиардеры не включены в него исключительно из-за методологии, используемой Forbes, которая основана на цене акций на фондовой бирже по состоянию на 1 марта 2026 года. Если Vilniaus prekyba (сеть магазинов Maxima) является обществом с ограниченной ответственностью (поэтому ее акции не торгуются на фондовой бирже), то нынешний крупнейший владелец этой компании, Нериюс Нума, также не входит в список миллиардеров, хотя в самой Литве его состояние оценивается в 2,3 миллиарда евро.

Нума — не единственный литовский миллиардер (по собственным оценкам литовцев). Самым богатым гражданином Литвы считается крупнейший владелец авиационной сервисной группы «Avia Solutions Group» Дедиминс Жемелис — 2,8 миллиарда евро. За ним следует Миндаугас Райла (2,4 миллиарда евро), которому принадлежит 90% акций инвестиционной компании «Willgrow», которая, в свою очередь, контролирует логистического гиганта «Girteka». Помимо них, есть еще 3-4 человека, чьи активы могут превышать миллиард долларов.

Арнис Риекстиньш, совладелец компании «Микротик», считается самым богатым человеком в Латвии, но в лучшем случае он лишь наполовину миллиардер.

Новое - Звезды развлечений

Самый богатый человек в мире , Илон Маск, за последний год еще больше укрепил свои позиции как самый богатый человек в мире, несмотря на его противоречивое участие в администрации президента США Дональда Трампа. Его состояние достигло 839 миллиардов долларов, что является историческим рекордом.

Его состояние с 2025 года увеличилось почти вдвое. Главной движущей силой теперь является не только Tesla, но и огромный рост стоимости SpaceX. Сейчас Маск более чем в три раза богаче основателя Google Ларри Пейджа, который занимает второе место в списке (257 миллиардов долларов). Сооснователь Google Сергей Брин находится на третьем месте с состоянием в 237 миллиардов долларов.

В этом году список Forbes также отражает влияние «золотой лихорадки» в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Владелец NVIDIA Дженсен Хуанг стал одним из крупнейших бенефициаров этой «лихости», впервые войдя в десятку самых богатых людей мира (8-е место). Благодаря огромному спросу на чипы для ИИ, его состояние выросло с 4,7 миллиарда до более чем 150 миллиардов долларов США с 2020 года. Восемь из десяти самых богатых людей мира получают свой капитал непосредственно из технологического сектора («Google», «Amazon», «Meta», «Oracle»).

Список стал более «поп-ориентированным». В него вошли деятели индустрии развлечений, превратившие свою славу в бизнес-империи. В этом году к клубу миллиардеров присоединились такие имена, как певица Бейонсе, рэпер Доктор Дре, легенда тенниса Роджер Федерер и кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

В то же время наблюдается относительное сокращение «традиционного» богатства. В то время как технологические магнаты переживают взрывной рост, традиционные отрасли (розничная торговля, предметы роскоши) стагнируют или растут медленнее.

Французский магнат предметов роскоши (LVMH) Бернар Арно, который когда-то боролся за первое место, теперь опустился на 7-е, поскольку рынок предметов роскоши переживает определенный спад. Между тем, недавний лидер списка, владелец Microsoft Билл Гейтс, продолжает опускаться (в настоящее время на 19-м месте). Это его сознательная политика — он продолжает делать значительные пожертвования (денежные переводы) своему благотворительному фонду.

Наиболее перспективный сектор — искусственный интеллект.

Как отмечалось в редакционной статье Forbes, 15 из 20 самых богатых людей — из Соединенных Штатов. В региональном разрезе список 2026 года демонстрирует сдвиг. В то время как Соединенные Штаты укрепляют свои позиции в качестве «сверхбогатых», Азия становится основным источником роста числа миллиардеров.

После нескольких лет стагнации Китай (наряду с Гонконгом) пережил стремительный приток новых миллиардеров, в результате чего их общее число достигло 610. Примечательно, что их богатство больше не сосредоточено в недвижимости, а смещается в производство электромобилей и зеленую энергетику.

Индия стала третьей по величине страной по количеству миллиардеров. Наиболее быстрорастущими секторами экономики здесь являются производство и фармацевтика. Нью-Йорк сохраняет свой статус «столицы миллиардеров», но Гонконг, Сингапур и Мумбаи быстро догоняют его, становясь глобальными финансовыми центрами.

Европейское богатство (Франция, Италия, Испания) по-прежнему сосредоточено в таких традиционных брендах, как LVMH, Zara и L'Oréal. Германия сохраняет свои позиции лидера Европы по количеству миллиардеров благодаря своей сильной производственной и розничной базе (Lidl, Aldi).

Если говорить об общих тенденциях, то можно увидеть, что технологические гиганты и сектор искусственного интеллекта поднимают масштабы богатства на новые высоты, и, если мир не постигнет какая-либо крупная, всеобщая катастрофа, эти технологические гиганты, скорее всего, продолжат функционировать как инкубаторы миллиардеров.

Когда мы говорим о возможной «катастрофе», мы обычно имеем в виду какую-нибудь крупную глобальную войну. Это правда, но катастрофа может произойти и совершенно неожиданно. С какой стороны? С любой стороны.

Я уже упоминал источник успеха радикальных или популистских (антиэлитных) сил — расслоение и путаница среднего класса. Вот лишь один небольшой пример, который едва ли уменьшает эту путаницу. Скорее, он подготавливает почву для следующего появления различных «спасителей» мира.

По данным Financial Times, в понедельник, за 15 минут до того, как Дональд Трамп написал в Твиттере о «продуктивных переговорах» с Ираном и приостановке обещанного удара по его электростанциям, отдельные нефтяные трейдеры совершили подозрительные сделки на сотни миллионов долларов.

Как сообщает Financial Times, твит Трампа появился в 7:04 утра по вашингтонскому времени, а в период с 6:49 до 6:50 утра на Нью-Йоркской фондовой бирже было заключено более 6200 фьючерсных контрактов на нефть марок Brent и WTI на сумму около 850 миллионов долларов.

Сразу после того, как Трамп объявил о пятидневной отсрочке ударов США по иранским электростанциям, мировые цены на нефть резко упали, но фондовые индексы начали расти. Те, кто узнал о решении Трампа, хорошо заработали. Другой вопрос заключается в том, как отреагирует на такие возможности для получения прибыли остальная часть бизнес-элиты (даже если это было просто совпадением) и что скажет об этом остальное общество.

Возможно, "чёрные лебеди" смогут прилететь с этой стороны.