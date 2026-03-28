Против поправок проголосовали 43 депутата, в основном из правящей коалиции, 8 воздержались. Это решение возмутило многих, потому что Латвия остаётся одной из последних стран ЕС, где взрослым не компенсируются эти технологии, жизненно необходимые больным.

Список проголосовавших депутатов публикует журналист Эвия Унама. Она также цитирует пост в "Фейсбуке" семьи Ненишкисов - Кристапса и Инесе:

"Сегодня - ещё один удар.

Одного ребёнка мы уже потеряли.

За второго - ещё боремся.

И да, это борьба не только с диабетом I типа.

Это борьба с государством.

С решениями, при которых люди - не приоритет.

С реформами, в которых человек теряется.

Сколько людей ещё должно пострадать, чтобы кто-нибудь услышал?

Спасибо тем, кто проголосовал ЗА.

Остальным - надеюсь, что когда-нибудь поймёте, что означает бороться за жизнь своего ребёнка".

"Достойно сожаления", - комментирует Эвия Унама пост Инесе, ограничившись лишь этим.

Другие более многословны:

- "Новое единство" и "Прогрессивные" - вы в самом деле мерзавцы. И вам стоило бы помнить о карме, потому что совесть и честь для вас - явно пустой звук. Действительно, достойно сожаления.

- Коалиция всегда отклоняет ВСЕ предложения оппозиции. Это так происходит уже как минимум лет десять. Люди слепы или глупы, раз не понимают этого? Те, кто сейчас в оппозиции, раньше, когда были в коалиции, делали точно то же самое.

- Это не ИТ-система, за которую переплачены десятки миллионов, не свая, насыпь или эстакада - неинтересно. Такова логика коалиции.

- Цинично, мерзко, подло, предательски. Это всё им вернётся - все слёзы больных, боль и отчаяние.

- Мог ведь Холодный Высокомерный Сейм сжалиться хотя бы над теми, кому сейчас эти приборы компенсируют, и не обрубить эту компенсацию утром 18-летия... Неужели правда даже вот столько денег не найти? Тогда Латвия в самом деле failed state, раз даже столько евро отыскать не может.

- Деятели "Нового единства" вместе с "Прогрессивным" дерьмом и синими крестьянами ведут Латвию к погибели.

- Те, кто не поддержал этот законопроект, действительно, подлые дегенераты. Избиратели, запомните имена этих негодяев из "Прогрессивных", "Единства" и СЗК!

- Силиня не имеет эмпатии, окончательно коррумпирована вместе со всеми в "Новом единстве " и "Прогрессивных". Открытые воры и отбросы человечества.

- Надеюсь, у всех открылись глаза, насколько достойна сожаления вся политика в Латвии...

- Такую власть защищаете!