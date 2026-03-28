«Помните о карме!» В соцсети проклинают депутатов, лишивших поддержки пациентов с диабетом (1)

Редакция PRESS 28 марта, 2026 16:18

Важно

Сейм Латвии 26 марта отклонил предложение о существенном увеличении поддержки для пациентов с сахарным диабетом I типа, отказавшись обеспечить государственную компенсацию датчиков непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновых помп.

Против поправок проголосовали 43 депутата, в основном из правящей коалиции, 8 воздержались. Это решение возмутило многих, потому что Латвия остаётся одной из последних стран ЕС, где взрослым не компенсируются эти технологии, жизненно необходимые больным.

 Список проголосовавших депутатов публикует журналист Эвия Унама. Она также цитирует пост в "Фейсбуке" семьи Ненишкисов - Кристапса и Инесе:

"Сегодня - ещё один удар. 

Одного ребёнка мы уже потеряли.

За второго - ещё боремся.

И да, это борьба не только с диабетом I типа.

Это борьба с государством.

С решениями, при которых люди - не приоритет.

С реформами, в которых человек теряется.

Сколько людей ещё должно пострадать, чтобы кто-нибудь услышал?

Спасибо тем, кто проголосовал ЗА.

Остальным - надеюсь, что когда-нибудь поймёте, что означает бороться за жизнь своего ребёнка".

"Достойно сожаления", - комментирует Эвия Унама пост Инесе, ограничившись лишь этим. 

Другие более многословны:

- "Новое единство" и "Прогрессивные" - вы в самом деле мерзавцы. И вам стоило бы помнить о карме, потому что совесть и честь для вас - явно пустой звук. Действительно, достойно сожаления.

- Коалиция всегда отклоняет ВСЕ предложения оппозиции. Это так происходит уже как минимум лет десять. Люди слепы или глупы, раз не понимают этого? Те, кто сейчас в оппозиции, раньше, когда были в коалиции, делали точно то же самое.

- Это не ИТ-система, за которую переплачены десятки миллионов, не свая, насыпь или эстакада - неинтересно. Такова логика коалиции.

- Цинично, мерзко, подло, предательски. Это всё им вернётся - все слёзы больных, боль и отчаяние.

- Мог ведь Холодный Высокомерный Сейм сжалиться хотя бы над теми, кому сейчас эти приборы компенсируют, и не обрубить эту компенсацию утром 18-летия... Неужели правда даже вот столько денег не найти? Тогда Латвия в самом деле failed state, раз даже столько евро отыскать не может.

- Деятели "Нового единства" вместе с "Прогрессивным" дерьмом и синими крестьянами ведут Латвию к погибели.

- Те, кто не поддержал этот законопроект, действительно, подлые дегенераты. Избиратели, запомните имена этих негодяев из "Прогрессивных", "Единства" и СЗК!

- Силиня не имеет эмпатии, окончательно коррумпирована вместе со всеми в "Новом единстве " и "Прогрессивных". Открытые воры и отбросы человечества.

- Надеюсь, у всех открылись глаза, насколько достойна сожаления вся политика в Латвии...

- Такую власть защищаете!

 

 

Совет "перейти в режим экономии" от депутата Сейма Лиги Козловски, о котором мы писали здесь, вызвал предсказуемую реакцию в соцсети.

Госполиция разыскивает пропавшего без вести Эдгара Мелниса 2009 года рождения, который 25 марта примерно в 16 часов вышел из дома на ул. Икшкилес в Риге и до сих пор не вернулся домой и не дал о себе знать. Возможно, он находится в Кенгарагсе.

Латвия перейдёт на летнее время 29 марта в 3:00. Это означает, что стрелки часов нужно перевести на час вперёд, сообщает LSM.LV.

Публику на платформе "Х" повеселил твит Айгара, опубликовавшего фото тетради с задачей по математике.

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

