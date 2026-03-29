В центре Риги попал в аварию пассажирский автобус (ВИДЕО)

Как пишут, авария с участием автобуса 6-го маршрута случилась возле гостиницы Radisson Blu Latvija, напротив здания Кабмина. На место происшествия прибыл экипаж Службы неотложной медицинской помощи.

Информации о пострадавших пока нет. Движение на этом участке улицы может быть затруднено.

В комментариях предполагают, что водителю автобуса стало плохо за рулём.

Как сообщило агентство LETA, ДТП имело место примерно в 10:30, когда автобус 6-го маршрута съехал с проезжей части и наехал на полосу аллеи в центре бульвара Бривибас.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у водителя автобуса ухудшилось состояние здоровья.

В ДТП пострадал только водитель, но не пассажиры.