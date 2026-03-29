У 30% жителей Латвии финансовая ситуация в прошлом году ухудшилась

При этом 22% участников опроса дали ответ, что их финансовая ситуация улучшилась, а 43% - что не ощутили существенных перемен.

Опрос выявил выраженные отличия между разными возрастными группами. Наиболее положительно оценивала финансовую ситуацию молодёжь от 18 до 29 лет - среди них 32% считают, что их ситуация стала лучше, а 21% - что хуже.

Сильнее всего положение ухудшилось в возрастной группе от 60 до 74 лет: 34% ощутили, что у них стало хуже с финансами, и всего 14% - что стало лучше.

В группах средних возрастов преобладает стабильность - в частности, в возрастной группе от 40 до 49 лет почти половина отметила, что финансовая ситуация какой была, такой и осталась.

В Риге, что ожидаемо, ситуация более благоприятна по сравнению с регионами: у 22% рижан с деньгами стало получше, а у 28% - похуже.

В регионах же преобладает застой или ухудшение: в Латгалии всего 14% опрошенных отмечают улучшение ситуации, при этом почти у трети она стала хуже. Примерно такие же тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале.

Важнейший фактор, влияющий на финансовую ситуацию во всех регионах, это рост цен. 56% респондентов отметили, что его ощущают.

Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис поясняет: хотя доходы отдельных групп населения продолжают расти, общий настрой свидетельствует о застое. Главная причина - опять-таки рост цен, который во многом подавляет эффект от увеличения зарплат.

Согласно макроэкономическим прогнозам банка, инфляция в 2026 году может достичь 3,2%, рост экономики при этом сохраняется на умеренном уровне - около 1,8%. Хотя средняя заработная плата в стране в этом году может увеличиться примерно на 6,4%, рост покупательной способности у разных групп населения будет отличаться. Сохранится стабильный уровень безработицы - около 6,5%.

По словам экономиста, существенное влияние будут оказывать и внешние факторы. Развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке может как ослабить, так и усилить давление инфляции.

Опрос населения банк Citadele проводил в сотрудничестве с агентством Norstat Latvija в феврале 2026 года онлайн, участвовало более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.