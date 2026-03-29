У 30% жителей Латвии финансовая ситуация в прошлом году ухудшилась

© LETA 29 марта, 2026 12:30

Scanpix/ Andriy Popov

Об этом агентству LETA сообщил банк Citadele, сославшись на данные проведённого опроса.

При этом 22% участников опроса дали ответ, что их финансовая ситуация улучшилась, а 43% - что не ощутили существенных перемен.

Опрос выявил выраженные отличия между разными возрастными группами. Наиболее положительно оценивала финансовую ситуацию молодёжь от 18 до 29 лет - среди них 32% считают, что их ситуация стала лучше, а 21% - что хуже. 

Сильнее всего положение ухудшилось в возрастной группе от 60 до 74 лет: 34% ощутили, что у них стало хуже с финансами, и всего 14% - что стало лучше. 

В группах средних возрастов преобладает стабильность - в частности, в возрастной группе от 40 до 49 лет почти половина отметила, что финансовая ситуация какой была, такой и осталась.

В Риге, что ожидаемо, ситуация более благоприятна по сравнению с регионами: у 22% рижан с деньгами стало получше, а у 28% - похуже.

В регионах же преобладает застой или ухудшение: в Латгалии всего 14% опрошенных отмечают улучшение ситуации, при этом почти у трети она стала хуже. Примерно такие же тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале.

Важнейший фактор, влияющий на финансовую ситуацию во всех регионах, это рост цен. 56% респондентов отметили, что его ощущают.

Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис поясняет: хотя доходы отдельных групп населения продолжают расти, общий настрой свидетельствует о застое. Главная причина - опять-таки рост цен, который во многом подавляет эффект от увеличения зарплат.

Согласно макроэкономическим прогнозам банка, инфляция в 2026 году может достичь 3,2%, рост экономики при этом сохраняется на умеренном уровне - около 1,8%. Хотя средняя заработная плата в стране в этом году может увеличиться примерно на 6,4%, рост покупательной способности у разных групп населения будет отличаться. Сохранится стабильный уровень безработицы - около 6,5%.

По словам экономиста, существенное влияние будут оказывать и внешние факторы. Развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке может как ослабить, так и усилить давление инфляции.

Опрос населения банк Citadele проводил в сотрудничестве с агентством Norstat Latvija в феврале 2026 года онлайн, участвовало более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Платформам по доставке еды грозят потрясения? Число курьеров может резко сократиться
«Люди — полные идиоты?» Как «ремонтируют» променад Мукусалас (ВИДЕО)
В центре Риги попал в аварию пассажирский автобус (ВИДЕО)
В Риге пройдёт акция протеста против политики иммиграции. Под окнами бюро «Нового единства»

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Женщина и двое мужчин предстанут перед судом: будет рассмотрено дело об особо жестоком убийстве

Курземский окружной суд 18 мая в 10 часов начнёт рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых на приговор Латгальского районного суда, согласно которому три человека осуждены на пожизненное заключение за убийство, совершённое с особой жестокостью и связанное с ограблением, как выяснило в суде агентство LETA.

Что такое квишинг и как с ним бороться: ещё один приём из арсенала мошенников

QR-код очень удобен, чтобы получить быстрый доступ к информации, совершить платёж и тому подобное. Однако мошенники не дремлют - они изготавливают поддельные коды, чтобы выманить деньги или личные данные. Об этом способе мошенничества, называемом квишинг, рассказало Латвийское радио.

12 тонн шоколадных батончиков KitKat украдены за неделю до Пасхи

Европейцы могут остаться без любимых шоколадных батончиков на Пасху из-за коварного преступления.

В Париже предотвращен теракт у здания Bank of America

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

В США проходят акции протеста против Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям»

В городах по всей территории США проходят масштабные протесты против администрации Трампа в рамках акции «Нет королям». Это уже третья подобная акция, предыдущие собирали миллионы участников.

