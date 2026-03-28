Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Марта Завтра: Ginta, Gunda, Gunta
Доступность

«Все будут приезжать и ржать над нами!» Журналист критикует Rail Baltica (ВИДЕО)

Редакция PRESS 28 марта, 2026 08:58

Важно 0 комментариев

Житель Кекавы Гатис Лицис опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" видео, в котором он приводит мнения различных высокопоставленных должностных лиц и говорит о том, что фактически происходит возле аэропорта Рига, где продолжается строительство Rail Baltica.

"Не будь это по-настоящему, это было бы реально смешно. Где тут разум хоть в одном шаге? Я этого вообще не понимаю", - такое мнение о "стройке века" высказал журналист и продюсер Паул Тимротс.

Автор видео высказал мысль, что строительство возле аэропорта упорно продолжается, хотя, скорее всего, при нашей жизни поезда там ходить не будут. Однако Тимротс с присущей ему иронией усматривает в происходящем и нечто позитивное: мы можем гордиться, ибо строим будущий объект ЮНЕСКО...

 "И теперь построят это бетонное дерьмо возле аэропорта? По сути, исходя из численности населения Латвии, это превосходит египетские пирамиды - они такие же бессмысленные, но люди ходят фоткаться [рядом с ними]. Может быть, сто лет спустя будут ездить сюда?

Эти живые латыши, они настолько дебильные, они построили этот бетонный рельс! И понимаешь, они построили за свои деньги! У них не было на медицину, не было ни на что, у них у учителей в школах зарплат не было, но они построили это, чтобы нам было чему удивляться. Ну, тогда у нас останутся эти "египетские пирамиды", куда все поедут и будут ржать над латышами. Это будет туристический объект номер один. Самое бессмысленное строение в мире", - заявил Тимротс.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Экс-премьер Гунтарс Крастс о причинах неудач Латвии: «Приватизация была одной из величайших ошибок»
Важно

Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО
Важно

«Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки»: таксистам грозит массовое банкротство
Важно

Опять «затянуть пояса»?! Депутат Сейма рекомендует латвийцам перейти на режим экономии

Важно 12:22

Важно 0 комментариев

Депутат парламента от СЗК Лига Козловска, глава подкомиссии по общественному здоровью и руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP выступила с предупреждением для жителей Латвии.

Читать
Загрузка

Reuters: США подтверждают уничтожение лишь трети ракет Ирана

Важно 12:15

Важно 0 комментариев

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

Читать

Война в Иране может продлиться ещё месяц, говорит Рубио. Ввязаться в войну грозят хуситы

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече министров иностранных дел стран Большой семерки в Париже, что война с Ираном может продлиться еще от двух до четырех недель. Выступая перед журналистами после встречи, он также сказал, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить вооружения, предназначавшиеся для Украины, на Ближний Восток.

Читать

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

Важно 12:03

Важно 0 комментариев

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Читать

Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

Президент США Доналд Трамп в пятницу, 27 марта, заявил, что Вашингтон в будущем может не прийти на помощь НАТО, если поступит просьба об этом, и покритиковал альянс за неоказание помощи США в войне с Ираном.

Читать

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

Выбор редакции 11:37

Выбор редакции 0 комментариев

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Читать

«Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки»: таксистам грозит массовое банкротство

Важно 11:06

Важно 0 комментариев

"Мы злы", - многократно подчеркнул в беседе с 360 TV Ziņas президент Латвийской организации работодателей в отрасли легковых такси Алексей Игнатьев. По его мнению, снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15% - это насмешка, поскольку в реальности цена из-за этого снизится лишь на 8,6 центов за литр.

Читать