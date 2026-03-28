«Все будут приезжать и ржать над нами!» Журналист критикует Rail Baltica (ВИДЕО)

"Не будь это по-настоящему, это было бы реально смешно. Где тут разум хоть в одном шаге? Я этого вообще не понимаю", - такое мнение о "стройке века" высказал журналист и продюсер Паул Тимротс.

Автор видео высказал мысль, что строительство возле аэропорта упорно продолжается, хотя, скорее всего, при нашей жизни поезда там ходить не будут. Однако Тимротс с присущей ему иронией усматривает в происходящем и нечто позитивное: мы можем гордиться, ибо строим будущий объект ЮНЕСКО...

"И теперь построят это бетонное дерьмо возле аэропорта? По сути, исходя из численности населения Латвии, это превосходит египетские пирамиды - они такие же бессмысленные, но люди ходят фоткаться [рядом с ними]. Может быть, сто лет спустя будут ездить сюда?

Эти живые латыши, они настолько дебильные, они построили этот бетонный рельс! И понимаешь, они построили за свои деньги! У них не было на медицину, не было ни на что, у них у учителей в школах зарплат не было, но они построили это, чтобы нам было чему удивляться. Ну, тогда у нас останутся эти "египетские пирамиды", куда все поедут и будут ржать над латышами. Это будет туристический объект номер один. Самое бессмысленное строение в мире", - заявил Тимротс.