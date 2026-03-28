«Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки»: таксистам грозит массовое банкротство

"Мы уже месяц платим дополнительные 30% за топливо, а они только с апреля дают нам 15%. Самозанятые лица, которыми в основном являются шофёры такси, сейчас возят пассажиров в минусе. Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки. Как поступает наше правительство? Безответственно!" - возмущается Игнатьев.

Угрозой для отрасли назвала решения правительства и председатель правления Латвийской ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова: "По сути, водители такси уже получают минимальную зарплату, перерабатывая часы, а параллельно, если ещё добавить цену топлива, это приводит к банкротству большинства малых предприятий. Отрасль медленно уничтожают, потому что государство не идёт нам навстречу в конкретный момент".

Чтобы предотвратить коллапс в транспортной отрасли и последующий экономический кризис, объединение требует:

- реального сокращения акцизного налога до разрешённого в ЕС минимума (330 евро на 1000 л), а не 396 евро;

- целенаправленной поддержки - введения механизма для возврата акцизного налога лицензированным пассажирским и грузовым перевозчикам за каждый израсходованный литр топлива, как в сельскохозяйственной отрасли;

- привязки срока действия закона к длительности кризиса, то есть чтобы он длился до стабилизации биржевых цен, а не только до июня 2026 года.

Фермеры, для которых цена маркированного дизельного топлива снизится менее чем на 6 центов, тоже считают, что от этого будет мало пользы.

Уже сообщалось, что 26 марта Сейм в окончательном чтении принял Закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает снижение ставок акцизного налога на дизельное топливо в период с 1 апреля по 30 июня нынешнего года. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, она установлена в размере 21 евро за 1000 литров, для остального - 396 евро за 1000 литров.