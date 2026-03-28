Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Марта Завтра: Ginta, Gunda, Gunta
Доступность

«Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки»: таксистам грозит массовое банкротство

Редакция PRESS 28 марта, 2026 11:06

Важно 0 комментариев

"Мы злы", - многократно подчеркнул в беседе с 360 TV Ziņas президент Латвийской организации работодателей в отрасли легковых такси Алексей Игнатьев. По его мнению, снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15% - это насмешка, поскольку в реальности цена из-за этого снизится лишь на 8,6 центов за литр.

"Мы уже месяц платим дополнительные 30% за топливо, а они только с апреля дают нам 15%. Самозанятые лица, которыми в основном являются шофёры такси, сейчас возят пассажиров в минусе. Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки. Как поступает наше правительство? Безответственно!" - возмущается Игнатьев.

Угрозой для отрасли назвала решения правительства и председатель правления Латвийской ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова: "По сути, водители такси уже получают минимальную зарплату, перерабатывая часы, а параллельно, если ещё добавить цену топлива, это приводит к банкротству большинства малых предприятий. Отрасль медленно уничтожают, потому что государство не идёт нам навстречу в конкретный момент".

Чтобы предотвратить коллапс в транспортной отрасли и последующий экономический кризис, объединение требует:

- реального сокращения акцизного налога до разрешённого в ЕС минимума (330 евро на 1000 л), а не 396 евро;

- целенаправленной поддержки - введения механизма для возврата акцизного налога лицензированным пассажирским и грузовым перевозчикам за каждый израсходованный литр топлива, как в сельскохозяйственной отрасли;

- привязки срока действия закона к длительности кризиса, то есть чтобы он длился до стабилизации биржевых цен, а не только до июня 2026 года.

Фермеры, для которых цена маркированного дизельного топлива снизится менее чем на 6 центов, тоже считают, что от этого будет мало пользы.

Уже сообщалось, что 26 марта Сейм в окончательном чтении принял Закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает снижение ставок акцизного налога на дизельное топливо в период с 1 апреля по 30 июня нынешнего года. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, она установлена в размере 21 евро за 1000 литров, для остального - 396 евро за 1000 литров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Опять «затянуть пояса»?! Депутат Сейма рекомендует латвийцам перейти на режим экономии

Важно 12:22

Важно 0 комментариев

Депутат парламента от СЗК Лига Козловска, глава подкомиссии по общественному здоровью и руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP выступила с предупреждением для жителей Латвии.

Читать
Загрузка

Reuters: США подтверждают уничтожение лишь трети ракет Ирана

Важно 12:15

Важно 0 комментариев

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

Читать

Война в Иране может продлиться ещё месяц, говорит Рубио. Ввязаться в войну грозят хуситы

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече министров иностранных дел стран Большой семерки в Париже, что война с Ираном может продлиться еще от двух до четырех недель. Выступая перед журналистами после встречи, он также сказал, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить вооружения, предназначавшиеся для Украины, на Ближний Восток.

Читать

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

Важно 12:03

Важно 0 комментариев

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Читать

Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

Президент США Доналд Трамп в пятницу, 27 марта, заявил, что Вашингтон в будущем может не прийти на помощь НАТО, если поступит просьба об этом, и покритиковал альянс за неоказание помощи США в войне с Ираном.

Читать

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

Выбор редакции 11:37

Выбор редакции 0 комментариев

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

