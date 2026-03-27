Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять?

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

Основные несоответствия, выявленные в ходе краш-тестов, были связаны с поломкой таких компонентов, как подголовники, а также с недостаточной защитой головы, шеи и грудной клетки ребенка при резком торможении или ударе.

Кроме того, был проведен ряд статических проверок по отдельным пунктам Правила ООН № 129, включая замки, компоненты и регулировочные устройства. Шесть из девяти кресел и базы трех из них не прошли проверку. Только одно из девяти кресел соответствовало всем требованиям динамических испытаний и выборочных пунктов правил.

Национальные органы надзора за рынком (ОНР) случайным образом отобрали в восьми странах — Латвии, Эстонии, Польше, Хорватии, Мальте, Ирландии, Финляндии и Нидерландах — в общей сложности 12 детских удерживающих систем, то есть девять кресел и три базы к ним.

Протестированные изделия семи брендов предназначались для детей в возрасте от 0 до 15 месяцев и старше, могли устанавливаться как по ходу, так и против хода движения и были совместимы с системой ISOFIX и/или автомобильными ремнями безопасности.

Кресла прошли три динамических испытания: лобовое столкновение на скорости 50 км/ч, удар сзади на скорости 30 км/ч и боковой удар на скорости 24 км/ч. Цель тестов заключалась в определении риска травм головы, шеи и грудной клетки, а также эффективности энергопоглощающих материалов и защитных барьеров.

В ходе статической проверки также оценивалось наличие предупреждений, маркировки и инструкций, риск коррозии металлических деталей и соответствие кресла заявленному производителем росту ребенка.

Основными недостатками, выявленными в ходе статических испытаний, стали отсутствующие или неполные предупреждения, маркировка и инструкции, неверно указанный диапазон роста и коррозия.

Принятые меры 

На основании результатов тестов органы надзора за рынком классифицировали шесть изделий как представляющие серьезный риск, одно — высокий риск и два — средний риск. Два продукта были отозваны у потребителей. В ходе продолжающихся проверок будут определены соответствующие меры для девяти моделей.

Органы надзора за рынком рекомендуют перед покупкой автокресла проверять наличие маркировки и информационных этикеток, а также приобретать кресла, выпущенные на рынок после сентября 2024 года, поскольку они соответствуют последнему стандарту безопасности R129. Следует избегать кресел, соответствующих старому стандарту R44. Производителям больше не разрешено выпускать их на рынок.

Если в автомобиле есть система ISOFIX, она является более безопасным выбором — при выборе системы крепления рекомендуется отдавать предпочтение ISOFIX, а не креслам, которые крепятся только автомобильным ремнем безопасности.

Производители должны предоставлять четкую и наглядную информацию о росте и установке, чтобы помочь потребителям выбрать правильное кресло, а также внедрять надежные системы обеспечения качества. Импортерам рекомендуется следить за качеством продукции и по возможности проводить независимые повторные проверки.

«Подобные кампании по надзору за рынком необходимы для бесперебойного функционирования единого рынка. Они защищают потребителей и добросовестный бизнес от нечестной конкуренции со стороны тех, кто не соблюдает правила», — заявила Ванесса Капурсо, политический советник Генерального директората Европейской комиссии по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и МСП (DG GROW).

Тестирование проводилось в рамках проекта «Совместные действия по соответствию продукции 2024» (JACOP). Органы надзора за рынком по всему ЕС совместно отбирали и проверяли соответствие продаваемых на едином рынке товаров стандартам ЕС в области здравоохранения, безопасности и охраны окружающей среды. Детские автокресла стали одной из 16 протестированных категорий товаров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе
Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе

Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США
Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США (1)

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА
Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО)

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

