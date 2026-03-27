Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Напомню, что за десять лет общины иммигрантов выросли более чем в десять раз. То, что десять лет назад в Латвии было невозможно встретить индийца, а сейчас в Риге они на каждом углу — все в порядке! Ведь разнообразие — это же наша сила, - продолжает иронизировать автор.

Но что говорят о публичной молитве мусульман наши местные латышки-байбини? Одна из пользовательниц Threads пишет: «Дорогие люди! Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто разжигает ненависть, возмущаясь сегодняшней молитвой мусульман. Закончился Рамадан... Это большой праздник, и, соответственно, первая молитва собирает много людей. Места не хватает всем, поэтому местные жители даже разрешили молиться в своих дворах... Люди просто молятся Богу. Они ничего не разрушают, не портят и никому не причиняют вреда. Пожалуйста, не следуйте за этими необразованными людьми, у которых нет абсолютно никаких знаний о религии двух миллиардов жителей мира и которые не считают их людьми. Да, вопросы иммиграции актуальны, как и борьба с преступностью. Но сегодня не об этом».

Железные аргументы от этой Байбини. Итак, если ты против религии, идеалом которой является пророк Мухаммед — то ты психопат, насильник, педофил, мизогинист, террорист, массовый убийца, нарцисс, патологический лжец — короче, ты необразованный разжигатель ненависти.

Вишенка на торте — это аргумент этой Байбини, что, раз уж 2 миллиарда человек следуют исламу, то они, безусловно, правы. «Если бы ислам был ерундой, разве в него верили бы 2 миллиарда человек?» — думала про себя латышка Байбиня. Напомню, что когда-то почти все также верили, что Земля плоская, а Солнце вращается вокруг Земли, но это не меняло факта, что все они жили во лжи и иллюзиях.

Но это еще не все. Эта же Байбиня ранее опубликовала следующую запись: «Если человек сам необразован и больше ничего не знает, а читает только в СМИ о выборочно освещаемых преступниках, где подчеркивается их религиозная принадлежность, но не объясняется, что это вообще противоречит этой религии, то со временем люди начинают думать, что среди приверженцев этой религии одни только преступники. Ведь ничего другого они уже не знают».

Суть ясна — те мусульмане, которые убивают других, вовсе не являются настоящими мусульманами. Фантастика. Может быть, мы купим этой Байбине билет в один конец на Ближний Восток, чтобы она поделилась этой мыслью с представителями Исламского государства, Хезболлы, Хамаса и йеменских хуситов? Оказывается, Исламское государство просто неправильно поняло Коран! Расскажет ли она об этом также всем жертвам, которым отрезали головы?

Эта же Байбиня также обращается к Государственной полиции: «Пожалуйста, контролируйте язык ненависти, который является преступлением. Конституция Латвии разрешает исповедовать свою религию. Люди молятся Богу, а не что-то разрушают или кому-то причиняют вред».

Переведу это на обычный язык: «Пожалуйста, контролируйте свободу слова людей, которая для меня неприемлема! В Интернете можно выражать только те мнения, с которыми я согласна». Так говорит образованная и терпимая латышка Байбиня. Не знаю, каковы наблюдения других, но почти все защитницы иммигрантов — женщины.

Еще не могу не поделиться записью другой латышки Байбини: «(..) Я сама из тех, кто вернулся, но причина, по которой я часто задумываюсь, действительно ли хочу остаться здесь и создать семью, — это именно общество. Я не хотела бы отправлять своих детей в школу с детьми-расистами и гомофобами.»

Итак, Байбине было бы совершенно всё равно, если бы в школе почти все были «закопчеными» приезжими, или так называемыми «новыми латышами», главное, чтобы не было расистов и гомофобов! Тогда, может быть, действительно стоит переехать в Западную Европу — там в классе будет один или два ребенка коренных жителей, а остальные — приезжие!

Латышка Ребека Ибрагима, бывшая тяжелоатлетка Ребека Коха, просит, чтобы мы все были «более терпимыми» и не навешивали «этот негативный ярлык, что все мусульмане плохие». Видите ли, мусульмане якобы мирные люди.

У меня один вопрос – как мне отличить, какой мусульманин «миролюбив», а чья интерпретация Корана предусматривает убийство неверующих? Это звучит как слова вышеупомянутой Байбины, а именно, что мусульмане на самом деле хорошие люди, но некоторым Аллах велел перерезать горло и отрубить голову. Расскажет ли Ребекка представителям Исламского государства, что они неправильно поняли Коран?

В заключение

Служба государственной безопасности прокомментировала, что «в мусульманской среде Латвии не обнаружено сообщений, оправдывающих терроризм, призывов к участию в насильственных действиях или выражения поддержки террористическим группировкам».

И на то есть очень веская причина — в Латвии у них нет критической массы, и каждый выход в свет публично осуждается. В Великобритании мусульмане захватили целые районы, которые провозгласили «своей землей». Удачи местным христианам в молитвах и распространении истории о свободе вероисповедания.

Вывод умеренно позитивный — мигранты продолжают прибывать, но латвийское общество оказывает им сопротивление".